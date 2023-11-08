«Реал» — «Брага»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года
8 ноября мадридский «Реал» проведет четвертый матч на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/24. Соперником команды Карло Анчелотти станет «Брага», которая уступила в Португалии со счетом 1:2. Предстоящая игра пройдет на легендарном «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции с 22.45 мск. Главным арбитром выступит Халил Умут Мелер из Турции.
«Реал» — серьезный фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу мадридцев предложено поставить с коэффициентом 1.22, это около 82% вероятности исхода. Ничья идет за 7.09 (14%), успех «Браги» — за 11.75 (4%).
Португальцы вряд ли наберут какие-либо очки — вариант Х2 оценен в 4.50.
Если мадридцы выиграют с разницей более двух мячей, сыграет коэффициент 1.60. Если же «Брага» удержит разницу в один мяч, то Ф2(+1.5) увеличит ставку в 2.30 раза.
Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.32. Поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.85 или ТМ 3.5 за 1.95.
На то, что гости получат больше желтых карточек, коэффициент — 1.64. Учитывайте, что «Браге» на «Сантьяго Бернабеу» придется очень много защищаться.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Реала» за 7.75.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Брага»
В первом матче между командами «Брага» очень серьезно напрягла мадридцев и нанесла даже больше ударов по воротам, чем они, — 16 против 13. Правда, в створ португальцы попали всего дважды при шести удачных попытках команды Анчелотти. Но в Мадриде бланкос не позволят противнику вести себя настолько агрессивно, а сами, напротив, будут владеть бесконтрольным преимуществом. Конечно, без массированного обстрела ворот со стороны хозяев не обойдется.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» по ударам в створ с форой (-3.5) за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3