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«Реал» — «Брага»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Брага» 8 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Тони Кроос.
Фото Global Look Press

8 ноября мадридский «Реал» проведет четвертый матч на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/24. Соперником команды Карло Анчелотти станет «Брага», которая уступила в Португалии со счетом 1:2. Предстоящая игра пройдет на легендарном «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции с 22.45 мск. Главным арбитром выступит Халил Умут Мелер из Турции.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Брага

«Реал» — серьезный фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу мадридцев предложено поставить с коэффициентом 1.22, это около 82% вероятности исхода. Ничья идет за 7.09 (14%), успех «Браги» — за 11.75 (4%).

Португальцы вряд ли наберут какие-либо очки — вариант Х2 оценен в 4.50.

Если мадридцы выиграют с разницей более двух мячей, сыграет коэффициент 1.60. Если же «Брага» удержит разницу в один мяч, то Ф2(+1.5) увеличит ставку в 2.30 раза.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.32. Поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.85 или ТМ 3.5 за 1.95.

На то, что гости получат больше желтых карточек, коэффициент — 1.64. Учитывайте, что «Браге» на «Сантьяго Бернабеу» придется очень много защищаться.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Реала» за 7.75.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Брага»

В первом матче между командами «Брага» очень серьезно напрягла мадридцев и нанесла даже больше ударов по воротам, чем они, — 16 против 13. Правда, в створ португальцы попали всего дважды при шести удачных попытках команды Анчелотти. Но в Мадриде бланкос не позволят противнику вести себя настолько агрессивно, а сами, напротив, будут владеть бесконтрольным преимуществом. Конечно, без массированного обстрела ворот со стороны хозяев не обойдется.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» по ударам в створ с форой (-3.5) за 1.69.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Брага
ФК Реал
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«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
11.11 14:00
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11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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