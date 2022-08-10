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«Реал» — «Айнтрахт»: ориентировочные составы команд на матч Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года

Ориентировочные составы «Реала» и «Айнтрахта» на матч Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Лука Модрич («Реал»).
Фото Global Look Press

10 августа 2022 года «Реал» и «Айнтрахт» поборются за первый евротрофей сезона-2022/23. Команды встретятся в Суперкубке УЕФА на Олимпийском стадионе в финских Хельсинки. Главный арбитр матча англичанин Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Суперкубок УЕФА.
10 авг, 22:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Реал
Айнтрахт Ф

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Реал» — однозначный фаворит матча: поставить на победу «бланкос» в основное время можно с коэффициентом 1.44, вероятность — приблизительно 69%. Успех «Айнтрахта» идет за 7.40 (12%), ничья предложена с котировкой 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев в случае благоприятного исхода принесет 1440 рублей.

Также есть широкий рынок на результаты с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.13, Ф2(+1.5) — за 1.71;

• Ф2(-1.5) можно взять за 14.5, Ф1(+1.5) — за 1.02.

«Реал» подходит к Суперкубку без проблем с составом: все лидеры готовы сыграть, в том числе Карим Бензема. Француз зажег в прошедшем сезоне и заслуженно считается главным фаворитом на «Золотой мяч». Всего в сезоне-2021/22 он наклепал 59 результативных действий (44+15) за 46 игр во всех турнирах.

Индивидуальный тотал «бланкос» больше 1.5 гола доступен за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

В строю и остальные лидеры команды: Винисиус Жуниор, Тони Кроос, Лука Модрич. В товарищеских матчах мадридские звезды играли регулярно.

«Айнтрахт» подходит к Суперкубку с тремя потерями: травмированы защитники Жером Онгене и Аурелио Бута, а также один из лидеров — нападающий Филип Костич. Больше недоступных игроков у «орлов» нет. Команда уже провела два официальных матча: сокрушительно проиграла в первом туре чемпионата Германии «Баварии» (1:6) и выиграла в первом раунде Кубка у «Магдебурга» (4:0).

Верите в немцев? ИТБ2 (1.5) можно оформить за 3.70, обратный рынок идет за 1.28.

Карло Анчелотти. Анчелотти идет за 24-м трофеем. Его умение мотивировать поможет «Реалу» в Суперкубке Европы

Ориентировочные составы на матч «Реал» — «Айнтрахт» 10 августа 2022 года

«Реал»: Куртуа — Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль — Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде — Бензема, Винисиус.

«Айнтрахт»: Трапп — Н'Дика, Тута, Смольчич — Алиду, Роде, Соу, Хауге — Гетце, Камада — Борре.

Три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Реала» 2:0 идет за 7.30;

• успех 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.00.

Футбол
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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«Реал» — «Айнтрахт»: прогноз на Суперкубок УЕФА 10 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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