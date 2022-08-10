«Реал» — «Айнтрахт»: ориентировочные составы команд на матч Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года
10 августа 2022 года «Реал» и «Айнтрахт» поборются за первый евротрофей сезона-2022/23. Команды встретятся в Суперкубке УЕФА на Олимпийском стадионе в финских Хельсинки. Главный арбитр матча англичанин Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Реал» — однозначный фаворит матча: поставить на победу «бланкос» в основное время можно с коэффициентом 1.44, вероятность — приблизительно 69%. Успех «Айнтрахта» идет за 7.40 (12%), ничья предложена с котировкой 5.10 (19%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев в случае благоприятного исхода принесет 1440 рублей.
Также есть широкий рынок на результаты с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.13, Ф2(+1.5) — за 1.71;
• Ф2(-1.5) можно взять за 14.5, Ф1(+1.5) — за 1.02.
«Реал» подходит к Суперкубку без проблем с составом: все лидеры готовы сыграть, в том числе Карим Бензема. Француз зажег в прошедшем сезоне и заслуженно считается главным фаворитом на «Золотой мяч». Всего в сезоне-2021/22 он наклепал 59 результативных действий (44+15) за 46 игр во всех турнирах.
Индивидуальный тотал «бланкос» больше 1.5 гола доступен за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.
В строю и остальные лидеры команды: Винисиус Жуниор, Тони Кроос, Лука Модрич. В товарищеских матчах мадридские звезды играли регулярно.
«Айнтрахт» подходит к Суперкубку с тремя потерями: травмированы защитники Жером Онгене и Аурелио Бута, а также один из лидеров — нападающий Филип Костич. Больше недоступных игроков у «орлов» нет. Команда уже провела два официальных матча: сокрушительно проиграла в первом туре чемпионата Германии «Баварии» (1:6) и выиграла в первом раунде Кубка у «Магдебурга» (4:0).
Верите в немцев? ИТБ2 (1.5) можно оформить за 3.70, обратный рынок идет за 1.28.
Ориентировочные составы на матч «Реал» — «Айнтрахт» 10 августа 2022 года
«Реал»: Куртуа — Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль — Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде — Бензема, Винисиус.
«Айнтрахт»: Трапп — Н'Дика, Тута, Смольчич — Алиду, Роде, Соу, Хауге — Гетце, Камада — Борре.
Три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:
• победа «Реала» 2:0 идет за 7.30;
• успех 2:1 — за 7.90;
• 1:0 — за 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0