Ориентировочные составы «Реала» и «Айнтрахта» на матч Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года

10 августа 2022 года «Реал» и «Айнтрахт» поборются за первый евротрофей сезона-2022/23. Команды встретятся в Суперкубке УЕФА на Олимпийском стадионе в финских Хельсинки. Главный арбитр матча англичанин Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Реал» — однозначный фаворит матча: поставить на победу «бланкос» в основное время можно с коэффициентом 1.44, вероятность — приблизительно 69%. Успех «Айнтрахта» идет за 7.40 (12%), ничья предложена с котировкой 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев в случае благоприятного исхода принесет 1440 рублей.

Также есть широкий рынок на результаты с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.13, Ф2(+1.5) — за 1.71;

• Ф2(-1.5) можно взять за 14.5, Ф1(+1.5) — за 1.02.

«Реал» подходит к Суперкубку без проблем с составом: все лидеры готовы сыграть, в том числе Карим Бензема. Француз зажег в прошедшем сезоне и заслуженно считается главным фаворитом на «Золотой мяч». Всего в сезоне-2021/22 он наклепал 59 результативных действий (44+15) за 46 игр во всех турнирах.

Индивидуальный тотал «бланкос» больше 1.5 гола доступен за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

В строю и остальные лидеры команды: Винисиус Жуниор, Тони Кроос, Лука Модрич. В товарищеских матчах мадридские звезды играли регулярно.

«Айнтрахт» подходит к Суперкубку с тремя потерями: травмированы защитники Жером Онгене и Аурелио Бута, а также один из лидеров — нападающий Филип Костич. Больше недоступных игроков у «орлов» нет. Команда уже провела два официальных матча: сокрушительно проиграла в первом туре чемпионата Германии «Баварии» (1:6) и выиграла в первом раунде Кубка у «Магдебурга» (4:0).

Верите в немцев? ИТБ2 (1.5) можно оформить за 3.70, обратный рынок идет за 1.28.

Ориентировочные составы на матч «Реал» — «Айнтрахт» 10 августа 2022 года

«Реал»: Куртуа — Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль — Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде — Бензема, Винисиус.

«Айнтрахт»: Трапп — Н'Дика, Тута, Смольчич — Алиду, Роде, Соу, Хауге — Гетце, Камада — Борре.

Три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Реала» 2:0 идет за 7.30;

• успех 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.00.