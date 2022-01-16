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Сегодня, 19:15

«Реал» — «Атлетик»: где смотреть матч 16 января онлайн в прямом эфире

Виталий Пудздрав
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

16 января 2022 года «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии. Начало — в 21:30. Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.sport. Эфир стартует в 21:30.

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Команда Карло Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Реала» вы можете с коэффициентом 1.70 — это порядка 56% вероятности. Успех «Атлетика» доступен за 4.70 (20%), а ничья — за 4.00 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетика» можно выиграть 4 700 рублей в случае успеха басков.

Ф1(-1) идет за 2.23, а Ф2(+1) — за 1.66.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.08.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Обратный исход идет за 2.08.

Шансы «Реала» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.74.

Уверены, что «Атлетик» забьет минимум дважды? Тогда вы можете поставить на ИТБ2 (1.5) за 3.10.

Если предполагаете, что обоим соперникам под силу отличиться хотя бы по два раза, тогда можете поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.10.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
13 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Атлетико
1:2
Атлетик
Голы
Симон, 62 (1:0), Альварес, 77 (1:1), Уильямс, 81 (1:2)
Атлетико
Облак Хименес Эрмосо Врсалько Кондогбья (де Пауль, 51 ) Коке (Эррера, 85 ) Лемар (Кунья, 85 ) Льоренте (Лоди, 46 ) Жоау Феликс Корреа (Суарес, 71 ) Феррейра-Карраско
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Де Маркос Баленсиага (Берчиче, 75) Сансет (Весга, 70) Икер Муниаин Дани Гарсия Саррага (Рауль Гарсия, 70) Беренгер (Уильямс, 70) Иньяки Уильямс
Предупреждения
Врсалько 90  -  Иньиго Мартинес 83, Весга 90, Иньяки Уильямс 90
Удаления
Хименес 90
Судьи
Фернандес

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 7.10;

· 1:0 — 7.40;

· 2:1 — 7.80.

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«Аталанта» — «Интер»: где смотреть матч серии А 16 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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