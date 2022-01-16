«Реал» — «Атлетик»: где смотреть матч 16 января онлайн в прямом эфире

16 января 2022 года «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии. Начало — в 21:30. Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.sport. Эфир стартует в 21:30.

Команда Карло Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Реала» вы можете с коэффициентом 1.70 — это порядка 56% вероятности. Успех «Атлетика» доступен за 4.70 (20%), а ничья — за 4.00 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетика» можно выиграть 4 700 рублей в случае успеха басков.

Ф1(-1) идет за 2.23, а Ф2(+1) — за 1.66.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.08.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Обратный исход идет за 2.08.

Шансы «Реала» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.74.

Уверены, что «Атлетик» забьет минимум дважды? Тогда вы можете поставить на ИТБ2 (1.5) за 3.10.

Если предполагаете, что обоим соперникам под силу отличиться хотя бы по два раза, тогда можете поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.10.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 7.10;

· 1:0 — 7.40;

· 2:1 — 7.80.