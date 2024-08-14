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«Команды на хороших атакующих возможностях могут сыграть в удовольствие». Прогноз Нагучева на Суперкубок УЕФА

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Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

14 августа в 22.00 по московскому времени в Варшаве мадридский «Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Суперкубок УЕФА.
14 авг, 22:00. PGE Narodowy (Варшава)
Реал
Аталанта

В какой форме «Реал»

Мадридский «Реал» триумфально провел предыдущий сезон. В ла лиге сливочные на 10 очков опередили «Барселону» и в 36-й раз стали чемпионами Испании. Кроме того, подопечные Карло Анчелотти не оставили шансов сине-гранатовым в финале Суперкубка Испании (4:1). А в решающем матче Лиги чемпионов королевский клуб всухую обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Тем временем в товарищеских встречах межсезонья мадридцы смотрелись не столь впечатляюще. Они разгромили «Альбасете» (3:0), уступили «Милану» (0:1) с «Барселоной» (1:2) и одолели «Челси» (2:1).

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В прошлом сезоне ла лиги «Реал» великолепно действовал в нападении и стал лидером по результативности (87 голов). Лучшим игроком команды по системе «гол+пас» оказался Джуд Беллингем, который забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач в чемпионате Испании. В новом сезоне атакующий потенциал мадридцев должен стать еще выше, ведь их состав усилил Килиан Мбаппе, перешедший в «Реал» на правах свободного агента. Дебют звездного француза за сливочных запланирован на Суперкубок УЕФА.

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В какой форме «Аталанта»

В предыдущем розыгрыше серии А «Аталанта» финишировала на четвертой позиции. Бергамаски отстали на два очка от «Ювентуса», замкнувшего тройку призеров. В то же время команда превосходно выступила в Лиге Европы и впервые в истории выиграла этот турнир. В финале подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Байер» (3:0). Правда, в летних товарищеских матчах результаты «Аталанты» оставляли желать лучшего. Бергамаски сыграли вничью с «АЗ Алкмар» (2:2), а также разгромно уступили «Парме» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3).

В минувшем сезоне серии А «Аталанта» довольно эффективно проявляла себя в атаке и заняла третье место по забитым мячам (72). Звание лучшего игрока команды по системе «гол+пас» в чемпионате Италии поделили Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Шарль Де Кетеларе, записавшие на свой счет по 18 результативных действий. Однако в обороне бергамаскам часто не хватало надежности, вследствие чего они стали только шестыми по пропущенным мячам в серии А (42). При этом в межсезонье «Аталанта» оборонялась даже хуже обычного и в трех встречах позволила соперникам забить девять голов.

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«Реал» — «Аталанта»: статистика личных встреч

Команды провели два очных матча, которые состоялись в 2021 году в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «Реал» обыграл «Аталанту» и в гостях (1:0), и дома (3:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Аталанта» 14 августа

«Мне кажется, что предстоящая встреча может получиться результативной, так как матчи за Суперкубок УЕФА с участием мадридского «Реала», как правило, достаточно веселые. Поэтому я предлагаю взять тотал голов в первом тайме больше 1.5. Тем более что на это дают неплохой коэффициент. Честно сказать, не знаю, кто победит, но думаю, что обе команды на хороших атакующих возможностях могут сыграть в удовольствие и порадовать голами уже в первом тайме», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на тотал в первом тайме больше 1,5 можно поставить за коэффициент 2.25.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
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Локомотив

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Факел

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