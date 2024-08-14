«Команды на хороших атакующих возможностях могут сыграть в удовольствие». Прогноз Нагучева на Суперкубок УЕФА
14 августа в 22.00 по московскому времени в Варшаве мадридский «Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.
В какой форме «Реал»
Мадридский «Реал» триумфально провел предыдущий сезон. В ла лиге сливочные на 10 очков опередили «Барселону» и в 36-й раз стали чемпионами Испании. Кроме того, подопечные Карло Анчелотти не оставили шансов сине-гранатовым в финале Суперкубка Испании (4:1). А в решающем матче Лиги чемпионов королевский клуб всухую обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Тем временем в товарищеских встречах межсезонья мадридцы смотрелись не столь впечатляюще. Они разгромили «Альбасете» (3:0), уступили «Милану» (0:1) с «Барселоной» (1:2) и одолели «Челси» (2:1).
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В прошлом сезоне ла лиги «Реал» великолепно действовал в нападении и стал лидером по результативности (87 голов). Лучшим игроком команды по системе «гол+пас» оказался Джуд Беллингем, который забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач в чемпионате Испании. В новом сезоне атакующий потенциал мадридцев должен стать еще выше, ведь их состав усилил Килиан Мбаппе, перешедший в «Реал» на правах свободного агента. Дебют звездного француза за сливочных запланирован на Суперкубок УЕФА.
В какой форме «Аталанта»
В предыдущем розыгрыше серии А «Аталанта» финишировала на четвертой позиции. Бергамаски отстали на два очка от «Ювентуса», замкнувшего тройку призеров. В то же время команда превосходно выступила в Лиге Европы и впервые в истории выиграла этот турнир. В финале подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Байер» (3:0). Правда, в летних товарищеских матчах результаты «Аталанты» оставляли желать лучшего. Бергамаски сыграли вничью с «АЗ Алкмар» (2:2), а также разгромно уступили «Парме» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3).
В минувшем сезоне серии А «Аталанта» довольно эффективно проявляла себя в атаке и заняла третье место по забитым мячам (72). Звание лучшего игрока команды по системе «гол+пас» в чемпионате Италии поделили Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Шарль Де Кетеларе, записавшие на свой счет по 18 результативных действий. Однако в обороне бергамаскам часто не хватало надежности, вследствие чего они стали только шестыми по пропущенным мячам в серии А (42). При этом в межсезонье «Аталанта» оборонялась даже хуже обычного и в трех встречах позволила соперникам забить девять голов.
«Реал» — «Аталанта»: статистика личных встреч
Команды провели два очных матча, которые состоялись в 2021 году в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «Реал» обыграл «Аталанту» и в гостях (1:0), и дома (3:1).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Аталанта» 14 августа
«Мне кажется, что предстоящая встреча может получиться результативной, так как матчи за Суперкубок УЕФА с участием мадридского «Реала», как правило, достаточно веселые. Поэтому я предлагаю взять тотал голов в первом тайме больше 1.5. Тем более что на это дают неплохой коэффициент. Честно сказать, не знаю, кто победит, но думаю, что обе команды на хороших атакующих возможностях могут сыграть в удовольствие и порадовать голами уже в первом тайме», — считает Нагучев.
В букмекерской компании FONBET на тотал в первом тайме больше 1,5 можно поставить за коэффициент 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0