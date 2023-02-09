Эксперты оценили шансы «Реала» разгромить «Аль-Хиляль» в финале Клубного ЧМ

Мадридский «Реал» забил четыре мяча в ворота «Аль-Ахли» и без проблем пробился в решающий матч Клубного чемпионата мира (4:1). За титул бланкос 11 февраля сразятся с саудовским «Аль-Хилялем». Встреча пройдет в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безусловным фаворитом финала. На победу мадридцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — примерно 74%. Успех «Аль-Хиляля» доступен за 8.20 (8%), ничья — за 5.40 (18%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа выплата составит 8200 рублей.

Считаете, что клуб из Саудовской Аравии не проиграет по итогам 90 минут? Вариант Х2 доступен за 3.20.

Можете увеличить коэффициент на мадридцев с помощью форы: Ф1(-1.5) идет за 1.90, Ф1(-2.5) — за 3.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.45.

Эксперты считают, что в предстоящей встрече отличатся обе команды. Условие «обе забьют» можно взять за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.90.

Высока вероятность, что «Реал» победит, а команды на двоих оформят минимум три гола. П1 и ТБ 2.5 идет за 1.85, П1 и ТБ 3.5 — за 2.80.