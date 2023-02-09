Эксперты оценили шансы «Реала» разгромить «Аль-Хиляль» в финале Клубного ЧМ
Мадридский «Реал» забил четыре мяча в ворота «Аль-Ахли» и без проблем пробился в решающий матч Клубного чемпионата мира (4:1). За титул бланкос 11 февраля сразятся с саудовским «Аль-Хилялем». Встреча пройдет в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безусловным фаворитом финала. На победу мадридцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — примерно 74%. Успех «Аль-Хиляля» доступен за 8.20 (8%), ничья — за 5.40 (18%).
При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа выплата составит 8200 рублей.
Считаете, что клуб из Саудовской Аравии не проиграет по итогам 90 минут? Вариант Х2 доступен за 3.20.
Можете увеличить коэффициент на мадридцев с помощью форы: Ф1(-1.5) идет за 1.90, Ф1(-2.5) — за 3.10.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.45.
Эксперты считают, что в предстоящей встрече отличатся обе команды. Условие «обе забьют» можно взять за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.90.
Высока вероятность, что «Реал» победит, а команды на двоих оформят минимум три гола. П1 и ТБ 2.5 идет за 1.85, П1 и ТБ 3.5 — за 2.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2