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Сегодня, 12:15

Эксперты оценили шансы «Реала» разгромить «Аль-Хиляль» в финале Клубного ЧМ

Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» забил четыре мяча в ворота «Аль-Ахли» и без проблем пробился в решающий матч Клубного чемпионата мира (4:1). За титул бланкос 11 февраля сразятся с саудовским «Аль-Хилялем». Встреча пройдет в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Клубный ЧМ. Финал
11 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Реал
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безусловным фаворитом финала. На победу мадридцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — примерно 74%. Успех «Аль-Хиляля» доступен за 8.20 (8%), ничья — за 5.40 (18%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа выплата составит 8200 рублей.

Считаете, что клуб из Саудовской Аравии не проиграет по итогам 90 минут? Вариант Х2 доступен за 3.20.

Можете увеличить коэффициент на мадридцев с помощью форы: Ф1(-1.5) идет за 1.90, Ф1(-2.5) — за 3.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.45.

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Эксперты считают, что в предстоящей встрече отличатся обе команды. Условие «обе забьют» можно взять за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.90.

Высока вероятность, что «Реал» победит, а команды на двоих оформят минимум три гола. П1 и ТБ 2.5 идет за 1.85, П1 и ТБ 3.5 — за 2.80.

ФК Аль-Хиляль
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

 12
П
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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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