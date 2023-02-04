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Сегодня, 17:15

Прогноз экспертов на бой Bellator Райан Бейдер — Александр Емельяненко 5 февраля 2023 года

Евгений Коростелев
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Поединок пройдет в калифорнийском городе Инглвуд 5 февраля. Ивент Bellator 290 примет арена The Forum. В бою Федора Емельяненко и Райана Бейдера на кону будет стоять чемпионский пояс в тяжелом весе. Для российского чемпиона предстоящий поединок станет последним в карьере. Бой начнется примерно в 5.00 по московскому времени.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Бейдера фаворитом встречи. На победу американца можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Емельяненко доступен за 2.60 (34%), ничья — за 60.0 (1%).

Мнение об исходе поединка высказал боец АСА Артем Резников. Он считает, что чемпион в тяжелом весе определится уже в первой пятиминутке.

«В предстоящем бою кто-то упадет в первом раунде. Исход поединков Емельяненко легко предсказать. Либо пропускает Федор, либо он роняет соперника. Первый раунд или начало второго. Буду надеяться на нокаут российского бойца. Емельяненко — тот боец, из-за которого начал заниматься смешанными единоборствами. Я фанател от Федора, и он повлиял на мой переход в ММА. Верю в победу Емельяненко», — заявил он Meta ММА.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на вариант «бой будет выигран нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией в первом раунде» коэффициент — 1.75.

Прогнозы на спорт
Федор Емельяненко
ММА
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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