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Сегодня, 17:15

Финал и матч за третье место: расписание решающих встреч чемпионата мира

Евгений Коростелев
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Уго Льорис.
Фото Global Look Press

17 и 18 декабря в Катаре состоятся матчи, в которых определятся медалисты чемпионата мира. В финале сойдутся Аргентина и Франция, а в игре за третье место — Хорватия и Марокко.

Встреча за бронзу пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за коэффициент 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех Марокко — за 3.10 (32%).

Триумф «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 1.74, а «Атласских львов» — в 2.22.

Финал между Аргентиной и Францией пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину небольшим аутсайдером встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.90, что приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Франции идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.10 (31%).

Антуан Гризманн. Убедительные победы Аргентины и Франции принесли игроку букмекера выигрыш в 2 000 000 рублей

На чемпионство Аргентины и Франции с учетом дополнительного времени и серии пенальти котировка одинаковая — 1.95.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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