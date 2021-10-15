15 октября в 10 туре лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Анже». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «ПСЖ» одержит в этой игре победу. Успех команды идет в линии с коэффициентом 1.32 — это около 74% вероятности. На ничью можно поставить за 5.80 (16%). На то, что выиграют гости, можно сделать ставку с котировкой 9.40 (10%).

При ставке в 1000 рублей на «Анже» ваш выигрыш в случае успеха команды составит 9400 рублей. А чистая прибыль — 8400 рублей.

Эксперты считают, что счет 3:0 — самый вероятный исход встречи. На него можно сделать ставку с коэффициентом 8.80.

Индивидуальный тотал мячей «ПСЖ» больше 2.5 можно взять за 2.20. Этот исход считается довольно вероятным. ИТБ меньше 1 у «Анже» есть в линии за 1.44. Эта ставка также может сыграть с большой вероятностью.