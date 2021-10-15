15 октября в 10-м туре лиги 1 «ПСЖ» примет «Анже». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 21.55.

Команда Почеттино — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «ПСЖ» можно за 1.33 — это примерно 73% вероятности. Победа «Анже» идет за 9.50 (10%), а ничья в матче оценивается коэффициентом 5.60 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «Анже» можно выиграть 9500 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(-1.5) идет за 1.86, а Ф2(+1.5) — за 2.00.

Поставить на то, что «Анже» не проиграет, можно за 3.50.

Вероятность гола с 1-й по 15-ю минуту оценивается коэффициентом 2.85.

Сделать ставку на П1 в первые 15 минут встречи можно за 3.80.

Шансы хозяев забить три мяча или более оцениваются коэффициентом 2.15. Гол гостей доступен за 1.74.

Три наиболее вероятных счета встречи, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:0 — коэффициент 6.70;