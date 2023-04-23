ЦСКА — «Ак Барс»: армейцы обезопасят себя перед матчем в Казани

23 апреля состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. После трех встреч армейцы ведут в противостоянии со счетом 2:1. Прямую трансляцию предстоящего поединка покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Букмекеры считают москвичей фаворитами: поставить на победу команды Сергея Федорова в основное время можно с коэффициентом 2.09, это примерно 46% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за чуть большие 3.70 (26%).

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«Ак Барс» начал серию с уверенной домашней победы (4:1), но в следующих двух встречах уступил, забросив всего две шайбы. Поставить на то, что в предстоящем матче казанцы хотя бы дотянут до овертайма и не проиграют в основное время, можно за 1.72.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.88, Ф2(+1.5) — за 1.38;

• Ф1(0) можно взять за 1.56, Ф2(0) — за 2.42.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайб оценен в 2.21, ТМ 4.5 — в 1.66. При этом за три матча финальной серии команды дважды набирали по пять голов на двоих.

Прогноз и ставка на матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс»

Армейцы отлично атакуют: в среднем в плей-офф отличаются 3.04 раза за игру, а в двух последних встречах с «Ак Барсом» забрасывали по три шайбы (3:0 и 3:2). Также в топ-5 бомбардиров плей-офф входят четыре игрока ЦСКА — Михаил Григоренко, Константин Окулов, Никита Нестеров и Максим Мамин. А в последних 10 матчах Кубка Гагарина красно-синие семь раз пробивали отметку в три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2) за 1.65 (если хозяева отличатся ровно два раза, случится возврат).