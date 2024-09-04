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Сегодня, 09:15

Президент КХЛ Морозов посетил выставку от команды Fonteam

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Алексей Морозов.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов побывал на организованной Fonteam выставке «Внутри КХЛ» и поделился впечатлениями от проекта.

«Это интересная и хорошая акция от наших партнеров, переезжающая выставка. Мы зашли, посмотрели, много активностей: можно и квест пройти, и сфотографироваться на память, в том числе и с кубком. Многие экспонаты предоставлены командой «Металлург». Наверное, в следующих городах будут экспонаты домашних команд, — заявил Морозов. — Это интересно для болельщиков, думаю, это зайдет, люди будут пользоваться, приходить раньше на стадионы, пока позволяет погода, проводить здесь время семьями, подготавливаться к матчам и поддерживать свою любимую команду».

Выставочным залом стала грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей турнира; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми, а также сердце экспозиции — Кубок Гагарина.

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1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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