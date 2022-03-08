Предложение руки и сердца на стадионе и поздравление любимых с 8 Марта — акция БЕТСИТИ и «Ростова»

БЕТСИТИ и ФК «Ростов» провели акцию, приуроченную к 8 марта и домашнему матчу желто-синих с «Сочи». По ее условиям болельщики до игры писали поздравления для своих любимых.

Авторы лучших пожеланий получили по два билета в VIP-ложу на матч с «Сочи», а в перерыве встречи их поздравления были показаны на большом экране «Ростов-Арены».

Акция, приуроченная к 8 марта на стадионе «Ростова».

Болельщик «Ростова» Александр отметился особо креативным сообщением и сделал предложение возлюбленной прямо на стадионе!

«Мы с возлюбленной ждем сына, и я всегда мечтал сделать ей предложение на матче любимого клуба. БЕТСИТИ и «Ростов» создали незабываемые впечатления для нас. Спасибо огромное! Я так рад и счастлив, что даже не могу подобрать слов!» — сказал победитель акции Александр.