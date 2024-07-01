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Португалия — Словения: Роналду и Феликсу будет непросто в 1/8 Евро

Прогноз на матч чемпионата Европы Португалия — Словения 1 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press

1 июля в 1/8 финала Евро-2024 сойдутся сборные Португалии и Словении. Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, начало — в 22.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада итальянского арбитра Даниэле Орсато. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Португалия
Словения

Букмекеры считают Португалию однозначным фаворитом: ее победа в основное время предложена с котировкой 1.38, вероятность исхода — примерно 72%. Выигрыш словенцев можно взять за 11.0 (8%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.70 (20%).

Эксперты уверены в проходе португальцев в 1/4 финала: коэффициент на это — 1.15. Квалификация словенцев в следующий раунд идет за 5.80.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата встречи отражают превосходство команды Роберто Мартинеса:

• 2:0 — за 5.00;

• 1:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 2.35, обратный вариант доступен за 1.63.

Криштиану Роналду. Роналду и компания против одной из самых закрытых команд Евро. Португалии придется взломать автобус Словении

Прогноз и ставка на матч Португалия — Словения

Словения вполне может доставить неприятности португальцам: она не проиграла ни одного матча в группе и показала качественную игру в обороне — в квартете с куда более звездными Данией, Сербий и Англией пропустила всего два мяча. Португалия же испытывала проблемы с оппонентами, играющими вторым номером с низкой линий защиты: Чехию додавила в самом конце (2:1), а Грузии вообще уступила (0:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.78.

Евро-2024
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4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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