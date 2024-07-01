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Португалия — Словения: где смотреть матч чемпионата Европы 1 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Португалия — Словения 1 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press

Португалия в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет со Словенией, которая еще ни разу не уступила на турнире. Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Орсато из Италии. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Португалия
Словения

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу Португалии в основное время можно с коэффициентом 1.38, это приблизительно 72% вероятности. Успех словенцев предложен за 11.0 (8%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (20%).

Эксперты уверены в проходе португальцев в 1/4 финала: коэффициент на это — 1.15. Квалификация словенцев в следующий раунд идет за 5.80.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата игры отражают превосходство команды Роберто Мартинеса:

• 2:0 — за 5.00;

• 1:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 7.00.

Криштиану Роналду. Роналду и компания против одной из самых закрытых команд Евро. Португалии придется взломать автобус Словении

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 2.35, обратный вариант доступен за 1.63.

Комбинированный рынок на победу Португалии и тотал больше 2.5 гола оценен в 2.21.

Евро-2024
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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