Португалия — Словения: где смотреть матч чемпионата Европы 1 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Португалия в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет со Словенией, которая еще ни разу не уступила на турнире. Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Орсато из Италии. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.
Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу Португалии в основное время можно с коэффициентом 1.38, это приблизительно 72% вероятности. Успех словенцев предложен за 11.0 (8%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (20%).
Эксперты уверены в проходе португальцев в 1/4 финала: коэффициент на это — 1.15. Квалификация словенцев в следующий раунд идет за 5.80.
Три наиболее ожидаемых аналитиками результата игры отражают превосходство команды Роберто Мартинеса:
• 2:0 — за 5.00;
• 1:0 — за 5.20;
• 3:0 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.
Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 2.35, обратный вариант доступен за 1.63.
Комбинированный рынок на победу Португалии и тотал больше 2.5 гола оценен в 2.21.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -