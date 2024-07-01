Португалия в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет со Словенией, которая еще ни разу не уступила на турнире. Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Орсато из Италии. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу Португалии в основное время можно с коэффициентом 1.38, это приблизительно 72% вероятности. Успех словенцев предложен за 11.0 (8%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (20%).

Эксперты уверены в проходе португальцев в 1/4 финала: коэффициент на это — 1.15. Квалификация словенцев в следующий раунд идет за 5.80.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата игры отражают превосходство команды Роберто Мартинеса:

• 2:0 — за 5.00;

• 1:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 2.35, обратный вариант доступен за 1.63.

Комбинированный рынок на победу Португалии и тотал больше 2.5 гола оценен в 2.21.