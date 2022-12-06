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Сегодня, 15:15

Эксперты оценили шансы Роналду разразиться дублем в матче чемпионата мира против Швейцарии

Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

6 декабря на чемпионате мира в Катаре состоятся заключительные матчи 1/8 финала. В одном из них сборная Португалии сыграет со Швейцарией. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ признали Португалию фаворитом встречи. Взять ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.87, вероятность исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Швейцарии — за 4.90 (19%).

Криштиану Роналду проведет четвертый матч в турнире — пока на его счету в Катаре всего один гол в ворота Ганы в матче первого круга группового этапа. Забьет ли он еще раз уже в ближайшей встрече? Взять его точный удар можно с коэффициентом 2.19. На дубль котировка — 7.47, на хет-трик — безумные 22.5.

Если считаете, что ставить на Роналду-бомбардира опасно, можете присмотреться к другой его статистике в матче. Например, на то, что Криш хотя бы раз попадет в офсайд, коэффициент — 1.65.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Еще выше коэффициент на ТБ 1.5 удара в створ ворот в его исполнении — 1.80. За 1.75 можно взять вариант «На Криштиану нарушат правила два и более раза».

Сколько раз сфолит сам португалец? Хотя бы один грязный приемчик с его стороны стоит 1.75.

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Португалия — Швейцария: прогноз на матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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