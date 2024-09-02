Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Модрич и Перишич все еще в составе Хорватии. Далич верит в них против Португалии, но ищет новые имена

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Модрич, сборная Хорватии.
Фото Global Look Press
«Шашечным» нужно обновиться после провала на Евро.

5 сентября Португалия и Хорватия сойдутся в первом туре группового этапа Лиги наций. Команды из высшего дивизиона турнира встретятся на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало матча — в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
Хорватия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2024 года

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.64, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш подопечных Златко Далича идет за 5.60 (16%) — это наименее реальный итог противостояния. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 3.90 (25%).

Команды встречались в Лиге наций в 2020 году — тогда португальцы дважды обыграли «Шашечных». Поставить на то, что Хорватия в предстоящей игре как минимум не уступит (X2), можно с котировкой 3.90.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата встречи отражают превосходство Португалии:

• 1:0 — за 5.00;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» представлен за 2.13, альтернативный вариант дан за 1.67.

Александр Овечкин. В Москве открылся «Офис Овечкина»! В нем есть отделы рекордов, кадров и празднований

Португалия — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 5 сентября 2024 года

Обе команды не лучшим образом выступили на чемпионате Европы, который этим летом прошел в Германии. Хорваты драматично не вышли из группы, пропустив в решающем матче с Италией в компенсированное время (1:1). После турнира показалось, что золотое хорватское поколение окончательно состарилось. Результат действительно ужаснул, ведь на двух последних чемпионатах мира команда входила в топ-3, а в прошлом сезоне Лиги наций Хорватия уступила в финале Испании только в серии 11-метровых.

Действительно, многим лидерам «Шашечных» уже немало лет: Луке Модричу — 38, Ивану Перишичу — 35, Андрею Крамаричу и Анте Будимиру — по 33. При этом в команде все же есть несколько классных молодых имен: 21-летний Мартин Батурина из загребского «Динамо», защитник Йошко Гвардиол, который старше всего на год, но уже выступает в основе «Манчестер Сити». Вызывают интерес полузащитники Лука Сучич (21 год) и Петар Сучич (20). Все они попали в заявку Хорватии на предстоящие матчи.

«У каждого есть шанс побороться за свою роль в национальной сборной, упорно работая и показывая качественные выступления, — высказался Далич. — Соперники в Лиге наций сильны, начиная с Португалии. Хорватия всегда стремится побеждать. Но мы также будем искать новые лица, пробовать новые решения и сохранять самое главное — единство, командный дух и менталитет победителя».

Кубок Лиги чемпионов. «Реал» идет за первой чашкой для Мбаппе, «Ман Сити» — за второй за три сезона. Кто фаворит ЛЧ

Португалия выступила на Евро чуть лучше — вылетела в четвертьфинале, проиграв Франции в серии пенальти. При этом команда показала невыразительную игру, а ее лидер Криштиану Роналду по-настоящему разочаровал — впервые в карьере не забил на крупном турнире сборных. Португальцы удивили ограниченностью в атаке: в последних трех поединках на турнире ни разу не забили, а скромную Словению в 1/8 финала прошли только в послематчевых 11-метровых.

Португалия — Хорватия: статистика личных встреч

В личном противостоянии команд на стороне португальцев огромное преимущество — шесть побед в восьми матчах во всех турнирах. Хорватия взяла верх лишь однажды — в товарищеской встрече в июне этого года.

Виктор Окишор. Окишор: рождение сверхновой. Колонка Казакова

Прогноз и ставка на матч Португалия — Хорватия

Хорваты ужасно выступили на чемпионате Европы, не выиграв ни одного из трех матчей группового этапа. Команда не сильно изменилась и поэтому вряд ли даст серьезное сопротивление Португалии, которая все же до Евро выглядела одной из сильнейших команд континента. К тому же у португальцев огромное превосходство в личных встречах — шесть побед в восьми играх. А в двух из трех прошлых очных матчей они заколачивали «Шашечным» минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.89.

0
Читайте также
Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом
Партия президента Азербайджана получила больше половины мест в парламенте
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 0 : 0
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 2 : 2
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 0 : 1
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 0 : 3
1.09 20:00
Ростов – Факел
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости