Модрич и Перишич все еще в составе Хорватии. Далич верит в них против Португалии, но ищет новые имена
5 сентября Португалия и Хорватия сойдутся в первом туре группового этапа Лиги наций. Команды из высшего дивизиона турнира встретятся на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало матча — в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2024 года
По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.64, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш подопечных Златко Далича идет за 5.60 (16%) — это наименее реальный итог противостояния. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 3.90 (25%).
Команды встречались в Лиге наций в 2020 году — тогда португальцы дважды обыграли «Шашечных». Поставить на то, что Хорватия в предстоящей игре как минимум не уступит (X2), можно с котировкой 3.90.
Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата встречи отражают превосходство Португалии:
• 1:0 — за 5.00;
• 2:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70.
Рынок «обе забьют» представлен за 2.13, альтернативный вариант дан за 1.67.
Португалия — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 5 сентября 2024 года
Обе команды не лучшим образом выступили на чемпионате Европы, который этим летом прошел в Германии. Хорваты драматично не вышли из группы, пропустив в решающем матче с Италией в компенсированное время (1:1). После турнира показалось, что золотое хорватское поколение окончательно состарилось. Результат действительно ужаснул, ведь на двух последних чемпионатах мира команда входила в топ-3, а в прошлом сезоне Лиги наций Хорватия уступила в финале Испании только в серии 11-метровых.
Действительно, многим лидерам «Шашечных» уже немало лет: Луке Модричу — 38, Ивану Перишичу — 35, Андрею Крамаричу и Анте Будимиру — по 33. При этом в команде все же есть несколько классных молодых имен: 21-летний Мартин Батурина из загребского «Динамо», защитник Йошко Гвардиол, который старше всего на год, но уже выступает в основе «Манчестер Сити». Вызывают интерес полузащитники Лука Сучич (21 год) и Петар Сучич (20). Все они попали в заявку Хорватии на предстоящие матчи.
«У каждого есть шанс побороться за свою роль в национальной сборной, упорно работая и показывая качественные выступления, — высказался Далич. — Соперники в Лиге наций сильны, начиная с Португалии. Хорватия всегда стремится побеждать. Но мы также будем искать новые лица, пробовать новые решения и сохранять самое главное — единство, командный дух и менталитет победителя».
Португалия выступила на Евро чуть лучше — вылетела в четвертьфинале, проиграв Франции в серии пенальти. При этом команда показала невыразительную игру, а ее лидер Криштиану Роналду по-настоящему разочаровал — впервые в карьере не забил на крупном турнире сборных. Португальцы удивили ограниченностью в атаке: в последних трех поединках на турнире ни разу не забили, а скромную Словению в 1/8 финала прошли только в послематчевых 11-метровых.
Португалия — Хорватия: статистика личных встреч
В личном противостоянии команд на стороне португальцев огромное преимущество — шесть побед в восьми матчах во всех турнирах. Хорватия взяла верх лишь однажды — в товарищеской встрече в июне этого года.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Хорватия
Хорваты ужасно выступили на чемпионате Европы, не выиграв ни одного из трех матчей группового этапа. Команда не сильно изменилась и поэтому вряд ли даст серьезное сопротивление Португалии, которая все же до Евро выглядела одной из сильнейших команд континента. К тому же у португальцев огромное превосходство в личных встречах — шесть побед в восьми играх. А в двух из трех прошлых очных матчей они заколачивали «Шашечным» минимум три гола.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.89.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|2 : 2
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|0 : 1
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|0 : 3
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|4 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1