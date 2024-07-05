Португалия — Франция: где смотреть матч 1/4 финала чемпионата Европы 5 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
5 июля на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге сборные Португалии и Франции сойдутся в 1/4 финала чемпионата Европы. Арбитр Майкл Оливер из Англии даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению букмекеров, французы имеют преимущество: их победа в основное время идет с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 41% вероятности. Успех португальцев доступен с котировкой 3.45 (28%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья дана за 3.10 (31%).
Квалификация «трехцветных» в полуфинал доступна за 1.69, этот рынок на «европейских бразильцев» дан за 2.23.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.58.
Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.83.
Комбинированная ставка на победу Франции и тотал меньше 3.5 гола предложена за 2.95.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода противостояния выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.00;
• победа Франции 1:0 — за 5.80;
• 0:0 — за 6.40.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -