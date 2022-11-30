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Польша — Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Global Look Press

30 ноября в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре в ключевой игре за выход в плей-офф встретятся команды из группы G — Польша и Аргентина. Встреча пройдет на арене «Стадион 974», стартовый свисток Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажет сайт matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Альбиселесту» однозначными фаворитами матча: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Успех поляков предложен с котировкой 8.70 (11%), ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу Польши при благополучном исходе принесет 8700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают подавляющее преимущество южноамериканцев:

• победа Аргентины 1:0 идет за 4.90;

• успех 2:0 — за 5.50;

• ничья 1:1 — за 7.80.

Аналитики слабо верят в результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.71.

Команды действительно не очень ярко выступают в Катаре: Польша за два тура оформила два забитых мяча, Аргентина — три. Индивидуальный тотал «Альбиселесты» больше 1.5 мяча доступен за 1.78, ИТМ2 (1.5) — за 2.03. Эти рынки на «Белых орлов» предложены за 6.00 и 1.13 соответственно.

Лионель Месси. Польша — Аргентина: Месси сойдется с Левандовски в кровавой битве за плей-офф ЧМ

Прогноз и ставка на матч Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

К последнему туру европейцы подошли на первом месте в группе, аргентинцы — на втором с отставанием в одно очко. Обеим командам для гарантированного выхода в плей-офф необходимо побеждать в очном матче. «Альбиселеста» выглядит фаворитом, но в Катаре выступает неубедительно. В первом туре Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), а во втором с большим трудом переиграла Мексику (2:0), всего дважды пробив в створ и заработав смешные 0.3 балла xG.

При этом Аргентина позволяет соперникам создавать моменты: Саудовская Аравия вонзила южноамериканцам два мяча, мексиканцы в очень душном матче заработали столько же очков xG, сколько и выигравшие аргентинцы. Сама же «Альбиселеста» отличалась в каждой встрече.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.48.

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Саудовская Аравия — Мексика: где смотреть матч ЧМ 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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