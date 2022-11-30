Прогноз на матч чемпионата мира Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

30 ноября в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре в ключевой игре за выход в плей-офф встретятся команды из группы G — Польша и Аргентина. Встреча пройдет на арене «Стадион 974», стартовый свисток Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Альбиселесту» однозначными фаворитами матча: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Успех поляков предложен с котировкой 8.70 (11%), ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу Польши при благополучном исходе принесет 8700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают подавляющее преимущество южноамериканцев:

• победа Аргентины 1:0 идет за 4.90;

• успех 2:0 — за 5.50;

• ничья 1:1 — за 7.80.

Аналитики слабо верят в результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.71.

Команды действительно не очень ярко выступают в Катаре: Польша за два тура оформила два забитых мяча, Аргентина — три. Индивидуальный тотал «Альбиселесты» больше 1.5 мяча доступен за 1.78, ИТМ2 (1.5) — за 2.03. Эти рынки на «Белых орлов» предложены за 6.00 и 1.13 соответственно.

Прогноз и ставка на матч Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

К последнему туру европейцы подошли на первом месте в группе, аргентинцы — на втором с отставанием в одно очко. Обеим командам для гарантированного выхода в плей-офф необходимо побеждать в очном матче. «Альбиселеста» выглядит фаворитом, но в Катаре выступает неубедительно. В первом туре Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), а во втором с большим трудом переиграла Мексику (2:0), всего дважды пробив в створ и заработав смешные 0.3 балла xG.

При этом Аргентина позволяет соперникам создавать моменты: Саудовская Аравия вонзила южноамериканцам два мяча, мексиканцы в очень душном матче заработали столько же очков xG, сколько и выигравшие аргентинцы. Сама же «Альбиселеста» отличалась в каждой встрече.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.48.