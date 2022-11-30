Польша — Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года
30 ноября в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре в ключевой игре за выход в плей-офф встретятся команды из группы G — Польша и Аргентина. Встреча пройдет на арене «Стадион 974», стартовый свисток Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Альбиселесту» однозначными фаворитами матча: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Успех поляков предложен с котировкой 8.70 (11%), ничья идет за 4.30 (22%).
Верите в неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу Польши при благополучном исходе принесет 8700 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают подавляющее преимущество южноамериканцев:
• победа Аргентины 1:0 идет за 4.90;
• успех 2:0 — за 5.50;
• ничья 1:1 — за 7.80.
Аналитики слабо верят в результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.71.
Команды действительно не очень ярко выступают в Катаре: Польша за два тура оформила два забитых мяча, Аргентина — три. Индивидуальный тотал «Альбиселесты» больше 1.5 мяча доступен за 1.78, ИТМ2 (1.5) — за 2.03. Эти рынки на «Белых орлов» предложены за 6.00 и 1.13 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года
К последнему туру европейцы подошли на первом месте в группе, аргентинцы — на втором с отставанием в одно очко. Обеим командам для гарантированного выхода в плей-офф необходимо побеждать в очном матче. «Альбиселеста» выглядит фаворитом, но в Катаре выступает неубедительно. В первом туре Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), а во втором с большим трудом переиграла Мексику (2:0), всего дважды пробив в створ и заработав смешные 0.3 балла xG.
При этом Аргентина позволяет соперникам создавать моменты: Саудовская Аравия вонзила южноамериканцам два мяча, мексиканцы в очень душном матче заработали столько же очков xG, сколько и выигравшие аргентинцы. Сама же «Альбиселеста» отличалась в каждой встрече.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.48.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2