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Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» в погоне за «Зенитом», но ЦСКА и «Ростов» не дремлют

Евгений Коростелев
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Игроки «Зенита» празднуют гол.
Фото Global Look Press

В чемпионате России по футболу завершилась первая половина сезона, по итогам которой действующий чемпион, санкт-петербургский «Зенит», лидирует с отрывом в семь очков от «Спартака». Именно команду Сергея Семака аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют безоговорочным фаворитом в борьбе за титул.

На триумф сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.05, а на то, что победителем станет кто-то другой, — за 10.0. Вторыми претендентами остаются красно-белые, которые на три очка опережают ЦСКА и «Ростов». Котировка на них — 15.0. Хотя армейцы и ростовчане идут вровень, эксперты считают шансы первых на победу выше, чем у вторых: успех красно-синих оценен в 25.0, желто-синих — в 50.0.

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Далее команды отстают очень сильно как по коэффициентам, так и по очкам. «Динамо» проигрывает «Зениту» 13 баллов, а его чемпионство доступно за 100. «Краснодар» расположился в 15 очках позади сине-бело-голубых и предложен к оформлению за 150. Дебютное чемпионство «Ахмата» и «Сочи» котируется за 250.

Далее команды расположились в такой последовательности:

  • «Оренбург» — 500;

  • «Крылья Советов» — 1500;

  • «Локомотив» и «Урал» — 2500;

  • «Нижний Новгород» — 5000;

  • «Факел» и «Химки» — 7500;

  • «Торпедо» — 9999.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 31 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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