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Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» почти недосягаем для «Спартака» и ЦСКА

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Московские «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (1:1) и тем самым приблизили «Зенит» к очередному чемпионству. Питерцы, в свою очередь, расправились с «Нижним Новгородом» (3:0) и оторвались от красно-белых уже на семь очков, от ЦСКА и «Ростова» — на восемь.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, теперь команда Сергея Семака практически недосягаема для преследователей. На то, что именно сине-бело-голубые выиграют титул этого сезона, коэффициент всего 1.08. Чемпионство «Спартака» и ЦСКА идет за 20.0, успех «Ростова» — за 30.0. Дальше — пропасть.

«Краснодар», «Сочи» и «Динамо» отстают от «Зенита» на 12-13 очков, а их камбэк и победу в турнире оценены жирными 100. Еще меньше веры в «Ахмат» и «Оренбург» — 500. За 1000 можно взять «Локомотив», который на данный момент идет в зоне стыковых матчей.

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Остальные расклады таковы:

  • «Крылья Советов» — 1500;

  • «Факел» и «Химки» — 7500;

  • «Торпедо» и «Урал» — 9999.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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