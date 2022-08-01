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Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» вышел в лидеры и не отдаст первое место ЦСКА со «Спартаком»?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Малком и Клаудиньо.
Фото Global Look Press

В чемпионате России по футболу завершился третий тур, который принес множественные изменения в таблицу и поменял расклады на чемпионство по итогам всего сезона. После разгромной победы над «Локомотивом» (5:0) лидерство в РПЛ перехватил «Зенит». Санкт-Петербуржцы набрали семь очков и благодаря лучшей разнице мячей опережают ЦСКА со «Спартаком».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:0
Локомотив
Голы
Вендел, 63 (1:0), Клаудиньо, 76 (2:0), Сергеев, 80 (3:0), Бакаев, 90+1 (4:0), Сергеев, 90+4 (5:0)
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен Родригао Барриос Вендел (Круговой, 85) Клаудиньо (Михайлов, 90+3) Мостовой (Бакаев, 80) Сутормин (Адамов, 85) Малком Кассьерра (Сергеев, 80)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Марадишвили, 82) Едвай Ненахов (Тикнизян, 82) Магкеев Баринов Миранчук Карпукас (Куликов, 61) Керк (Игнатьев, 73) Изидор Камано (Раконьяц, 73)
Предупреждения
Камано 44’, Тикнизян 81’
Удаления
Баринов 90’
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Демешко (Химки)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

Эти же три клуба возглавляют рейтинг претендентов на победу в турнире. При этом «Зенит» — абсолютный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На пятое подряд чемпионство сине-бело-голубых можно поставить с невысоким коэффициентом 1.35. При этом на то, что команда Семака не возьмет титул, котировка аж 3.20. У ЦСКА и «Спартака» шансы пока одинаковые и оценены в 10.0.

На четвертой позиции «Динамо» (15.0). В прошедшем туре бело-голубые не удержали победу над «Факелом» (3:3) и лишились возможности догнать лидеров. За 25.0 идет успех «Сочи», за 30.0 — «Локомотива». При этом москвичи после двух ничьих и поражения занимают пока только 13-е место в таблице. За 100 можно взять «Ростов» и «Краснодар».

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Котировки на другие команды выглядят следующим образом:

  • «Ахмат» и «Крылья Советов» — 250;

  • «Нижний Новгород» и «Химки» — 1000;

  • «Оренбург» — 2500;

  • «Торпедо», «Урал» и «Факел» — по 5000.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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