Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» вышел в лидеры и не отдаст первое место ЦСКА со «Спартаком»?

В чемпионате России по футболу завершился третий тур, который принес множественные изменения в таблицу и поменял расклады на чемпионство по итогам всего сезона. После разгромной победы над «Локомотивом» (5:0) лидерство в РПЛ перехватил «Зенит». Санкт-Петербуржцы набрали семь очков и благодаря лучшей разнице мячей опережают ЦСКА со «Спартаком».

Эти же три клуба возглавляют рейтинг претендентов на победу в турнире. При этом «Зенит» — абсолютный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На пятое подряд чемпионство сине-бело-голубых можно поставить с невысоким коэффициентом 1.35. При этом на то, что команда Семака не возьмет титул, котировка аж 3.20. У ЦСКА и «Спартака» шансы пока одинаковые и оценены в 10.0.

На четвертой позиции «Динамо» (15.0). В прошедшем туре бело-голубые не удержали победу над «Факелом» (3:3) и лишились возможности догнать лидеров. За 25.0 идет успех «Сочи», за 30.0 — «Локомотива». При этом москвичи после двух ничьих и поражения занимают пока только 13-е место в таблице. За 100 можно взять «Ростов» и «Краснодар».

Котировки на другие команды выглядят следующим образом: