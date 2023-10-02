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Сегодня, 18:15

«Зенит» уже не такой очевидный фаворит РПЛ, «Спартак» почти не конкурент «Краснодару»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Спартак».
Фото ФК «Спартак»

Результаты десятого тура чемпионата России по футболу серьезно повлияли на перспективы команд в чемпионской гонке. Питерский «Зенит» после обескураживающего поражения в Оренбурге (1:3) потерял статус стопроцентного фаворита. На итоговый триумф команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.90, однако такая же котировка выставлена и на вариант, при котором победит любой другой клуб лиги.

Лео Месси и&nbsp;Джером Боатенг. «Бавария» возвращает защитника, который благодаря Месси стал мемом. Но в Копенгагене Кейн с Сане справятся и без него

«Краснодар» благодаря успеху в противостоянии с «Рубином» (2:0) на семь очков оторвался от «Зенита» и стал основным конкурентом действующего чемпиона. На первый в истории триумф «быков» в РПЛ можно поставить за 3.50.

«Спартак» после разгрома в Самаре опустился на пятую строчку в таблице и делит ее с «Динамо» и ЦСКА, опережая соседей лишь по дополнительным показателям. Если на прошлой неделе на чемпионство красно-белых был выставлен коэффициент 6.00, то теперь он взлетел в два раза — до 12.0. Такая же котировка доступна на армейцев, которые в прошедшем туре минимально обыграли «Балтику» (1:0).

За 25.0 можно взять вариант, при котором трофей в конце сезона поднимут игроки «Динамо» или «Локомотива». Причем «железнодорожники» в данный момент опережают бело-голубых на два балла и занимают третью строчку таблицы.

Лео Месси и&nbsp;Джером Боатенг. «Бавария» возвращает защитника, который благодаря Месси стал мемом. Но в Копенгагене Кейн с Сане справятся и без него

Как кажется, аналитики продолжают недооценивать «Крылья Советов». Самарцы размазали дома «Спартак» и одержали шестую победу в сезоне (при трех ничьих и одном поражении), но все равно идут в чарте претендентов на титул лишь седьмыми (50.0).

Шансы остальных команд выглядят намного скромнее:

  • «Ростов», «Ахмат» и «Урал» — 500;

  • «НН», «Оренбург» и «Сочи» — 1000;

  • «Рубин» — 1500;

  • «Балтика» и «Факел» — 3000.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 2 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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