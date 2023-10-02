«Зенит» уже не такой очевидный фаворит РПЛ, «Спартак» почти не конкурент «Краснодару»
Результаты десятого тура чемпионата России по футболу серьезно повлияли на перспективы команд в чемпионской гонке. Питерский «Зенит» после обескураживающего поражения в Оренбурге (1:3) потерял статус стопроцентного фаворита. На итоговый триумф команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.90, однако такая же котировка выставлена и на вариант, при котором победит любой другой клуб лиги.
«Краснодар» благодаря успеху в противостоянии с «Рубином» (2:0) на семь очков оторвался от «Зенита» и стал основным конкурентом действующего чемпиона. На первый в истории триумф «быков» в РПЛ можно поставить за 3.50.
«Спартак» после разгрома в Самаре опустился на пятую строчку в таблице и делит ее с «Динамо» и ЦСКА, опережая соседей лишь по дополнительным показателям. Если на прошлой неделе на чемпионство красно-белых был выставлен коэффициент 6.00, то теперь он взлетел в два раза — до 12.0. Такая же котировка доступна на армейцев, которые в прошедшем туре минимально обыграли «Балтику» (1:0).
За 25.0 можно взять вариант, при котором трофей в конце сезона поднимут игроки «Динамо» или «Локомотива». Причем «железнодорожники» в данный момент опережают бело-голубых на два балла и занимают третью строчку таблицы.
Как кажется, аналитики продолжают недооценивать «Крылья Советов». Самарцы размазали дома «Спартак» и одержали шестую победу в сезоне (при трех ничьих и одном поражении), но все равно идут в чарте претендентов на титул лишь седьмыми (50.0).
Шансы остальных команд выглядят намного скромнее:
-
«Ростов», «Ахмат» и «Урал» — 500;
-
«НН», «Оренбург» и «Сочи» — 1000;
-
«Рубин» — 1500;
-
«Балтика» и «Факел» — 3000.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1