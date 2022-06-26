Победитель чемпионата Европы U-19: три фаворита на один титул
Юношеский чемпионат Европы в Словакии в самом разгаре. По итогам группового этапа сенсаций не случилось — из группы А вышли Франция и Италия, из группы В — Англия и Израиль. Разве что наличие последней команды в плей-офф слегка удивительно, в остальном все на уровне ожиданий.
Кто из этих четырех команд — главный претендент на трофей? «Спорт-Экспресс» совместно с букмекерской компанией БЕТСИТИ проанализировали ситуацию.
Основные претенденты на победу — французы. Молодые «Трехцветные» никому не оставляют шансов на пути в финал. Лишь Румыния избежала разгрома (1:2), а Италия и Словакия получили четыре и пять мячей соответственно. 18-летний нападающий Лум Чауна в трех матчах оформил 4+2. Считаете, что его и всю остальную команду не остановить? Смело ставьте на Францию за 1.70, это примерно 58% вероятности.
Англия — еще один изначальный фаворит — выступает ровно. На групповом этапе «Львы» не пропустили ни одного мяча, дважды победили крупно — достойный соперник для Франции. На успех островитян котировка 3.80 (24%).
Итальянская молодежка котируется почти как английская — за 6.00 (13%). Но здесь уже поводов для оптимизма поменьше — сборная неуверенно разбиралась с андердогами, а Франция закатила ей четыре мяча.
Наконец, Израиль — неожиданный полуфиналист. Израильтяне показали высокую результативность на групповом этапе, но дальше продолжать так же будет тяжело. Поэтому и коэффициент на их успех большой — 13.0 (5%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -