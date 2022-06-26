Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Победитель чемпионата Европы U-19: три фаворита на один титул

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Лум Чауна, «Ренн».
Фото Global Look Press

Юношеский чемпионат Европы в Словакии в самом разгаре. По итогам группового этапа сенсаций не случилось — из группы А вышли Франция и Италия, из группы В — Англия и Израиль. Разве что наличие последней команды в плей-офф слегка удивительно, в остальном все на уровне ожиданий.

Серена Уильямс. Серена вернулась за 24-м титулом на ТБШ. Прервет ли она победную серию Швентек?

Кто из этих четырех команд — главный претендент на трофей? «Спорт-Экспресс» совместно с букмекерской компанией БЕТСИТИ проанализировали ситуацию.

Основные претенденты на победу — французы. Молодые «Трехцветные» никому не оставляют шансов на пути в финал. Лишь Румыния избежала разгрома (1:2), а Италия и Словакия получили четыре и пять мячей соответственно. 18-летний нападающий Лум Чауна в трех матчах оформил 4+2. Считаете, что его и всю остальную команду не остановить? Смело ставьте на Францию за 1.70, это примерно 58% вероятности.

Англия — еще один изначальный фаворит — выступает ровно. На групповом этапе «Львы» не пропустили ни одного мяча, дважды победили крупно — достойный соперник для Франции. На успех островитян котировка 3.80 (24%).

Владимир Федотов на&nbsp;матче ЦСКА. Лучший клуб Москвы-2022/23: «Спартак» обойдет ЦСКА и «Динамо» в рейтинге столицы?

Итальянская молодежка котируется почти как английская — за 6.00 (13%). Но здесь уже поводов для оптимизма поменьше — сборная неуверенно разбиралась с андердогами, а Франция закатила ей четыре мяча.

Наконец, Израиль — неожиданный полуфиналист. Израильтяне показали высокую результативность на групповом этапе, но дальше продолжать так же будет тяжело. Поэтому и коэффициент на их успех большой — 13.0 (5%).

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 27 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости