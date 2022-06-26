Победитель чемпионата Европы U-19: три фаворита на один титул

Юношеский чемпионат Европы в Словакии в самом разгаре. По итогам группового этапа сенсаций не случилось — из группы А вышли Франция и Италия, из группы В — Англия и Израиль. Разве что наличие последней команды в плей-офф слегка удивительно, в остальном все на уровне ожиданий.

Кто из этих четырех команд — главный претендент на трофей? «Спорт-Экспресс» совместно с букмекерской компанией БЕТСИТИ проанализировали ситуацию.

Основные претенденты на победу — французы. Молодые «Трехцветные» никому не оставляют шансов на пути в финал. Лишь Румыния избежала разгрома (1:2), а Италия и Словакия получили четыре и пять мячей соответственно. 18-летний нападающий Лум Чауна в трех матчах оформил 4+2. Считаете, что его и всю остальную команду не остановить? Смело ставьте на Францию за 1.70, это примерно 58% вероятности.

Англия — еще один изначальный фаворит — выступает ровно. На групповом этапе «Львы» не пропустили ни одного мяча, дважды победили крупно — достойный соперник для Франции. На успех островитян котировка 3.80 (24%).

Итальянская молодежка котируется почти как английская — за 6.00 (13%). Но здесь уже поводов для оптимизма поменьше — сборная неуверенно разбиралась с андердогами, а Франция закатила ей четыре мяча.

Наконец, Израиль — неожиданный полуфиналист. Израильтяне показали высокую результативность на групповом этапе, но дальше продолжать так же будет тяжело. Поэтому и коэффициент на их успех большой — 13.0 (5%).