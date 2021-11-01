Победа команды Александра Кокорина принесла клиенту букмекера более 2 500 000 рублей

31 октября один из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ выиграл более 2 500 000 рублей. Счастливчик сделал ставку типа «экспресс» из шести событий в этот футбольный уикенд на 465 000 рублей.

В купон его «экспресса» вошли следующие исходы:

— Победа «Боруссии» Менхенгладбах в матче против «Бохума» — коэффициент 1.37;

— гол «Астон Виллы» в игре с «Вест Хэмом» — 1.29;

— ИТБ (1) «Атлетико» в матче с «Бетисом» — 1.29;

— гол «Монпелье» во встрече с «Нантом» за 1.24;

— победа «Фиорентины» над «Специей» — 1.61;

— выигрыш «Интера» в игре с «Удинезе» за 1.35.

Суммарный коэффициент «экспресса» составил: 1.37х1.29х1.29х1.24х1.61х1.35 = 6.1444

Первыми сыграли между собой «Интер» и «Удинезе». Первый тайм встречи завершился с нулями на табло. Это заставило понервничать. Однако в середине второй половины миланцы довольно быстро перевернули игру в свою пользу: Хоакин Корреа забил на 60-й и 68-й минутах, принеся «Интеру» очередную победу.

Далее матчи провели «Фиорентина» Александра Кокорина и «Монпелье». В матче итальянцев клиенту БЕТСИТИ нужна была победа «фиалок», а от «Монпелье» был необходим всего один гол. В двух матчах все также решилось лишь во втором тайме: французы забили свой первый гол «Нанту» лишь на 64-й минуте, а «Фиорентина», хоть и победила 3:0, испытывала сложности со «Специей» до середины второй половины игры.

Вечером на поле вышли футболисты «Атлетико», чтобы провести матч с «Бетисом». Здесь нашему герою надо было, чтобы мадридцы забили не меньше двух голов. Ставка сыграла чуть больше чем через час после начала матча, а «Атлетико» добыл итоговую победу со счетом 3:0.

В 19.30 начались два оставшихся матча их экспресса: в Англии «Вилла» играла с «Вест Хэмом», а в Германии «Боруссия» М принимала «Бохум». В первом случае клиенту компании БЕТСИТИ был необходим гол хозяев поля, а во втором — победа «Бохума». По истечению 90 минут оба исхода сыграли, а счастливчик получил заслуженные 2 857 146 рублей.

В БЕТСИТИ вы можете выиграть с одной ставки до 10 000 000 рублей чистой прибыли!