«Питтсбург» — «Оттава»: восьмая подряд домашняя победа над «Сенаторз» поможет «Пингвинам» оторваться от «Вашингтона»
В ночь с 20 на 21 марта в НХЛ состоится очередной матч регулярного сезона, в котором «Питтсбург» померяется силами с «Оттавой». Игра состоится на PPG Paints Arena и начнется в 2.00 по московскому времени. В России она показана не будет.
Букмекерская компания PARI считает «Питтсбург» фаворитом встречи. На победу команды Евгения Малкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Успех «Оттавы» доступен за 3.05 (32%), ничья — за 4.50 (18%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль составит 2050 рублей.
«Пингвины» выиграли у «Оттавы» в основное время семь последних домашних матчей, каждый — с разницей в две и более шайбы. Вариант Ф1(-1.5) идет за 2.40, Ф1(-2.5) — за 3.35.
В тех же семи встречах «Питтсбург» забрасывал сопернику не менее четырех шайб. ИТБ1 (3.5) оценен в 1.90.
Считаете, что хозяева будут беспощадны и оформят хотя бы по голу в каждом периоде? Такое условие можно взять за 2.55.
На гол Евгения Малкина выставлен коэффициент 2.40, меньше только на результативный бросок Сидни Кросби — 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Оттава»
«Питтсбург» занимает пятое место в Столичном дивизионе и ведет борьбу за попадание в плей-офф. Отрыв в пять очков от «Вашингтона» при наличии двух игр в запасе позволяет «Пингвинам» чувствовать себя комфортно, однако лучше взять очки дома против удобного соперника из нижней части таблицы, чем выбивать их позже в битвах с лидерами.
«Оттава» — очень удобный соперник для «Питтсбурга». В семи последних домашних матчах с «Сенаторз» команда Малкина и Кросби выиграла с комфортным преимуществом в две и более шайбы. Кроме того, команда Ди Джея Смита проиграла четыре из пяти последних встреч на выезде, даже идущему предпоследним на «Западе» «Чикаго» (0:5). Поэтому ничего, кроме как успеха «Питтсбурга», в предстоящей игре ожидать не стоит.
Рекомендуемая ставка: П1 за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4