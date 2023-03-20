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Сегодня, 20:15

«Питтсбург» — «Оттава»: восьмая подряд домашняя победа над «Сенаторз» поможет «Пингвинам» оторваться от «Вашингтона»

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Оттава» 21 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Евгений Малкин.
Фото Getty Images

В ночь с 20 на 21 марта в НХЛ состоится очередной матч регулярного сезона, в котором «Питтсбург» померяется силами с «Оттавой». Игра состоится на PPG Paints Arena и начнется в 2.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

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Букмекерская компания PARI считает «Питтсбург» фаворитом встречи. На победу команды Евгения Малкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Успех «Оттавы» доступен за 3.05 (32%), ничья — за 4.50 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль составит 2050 рублей.

«Пингвины» выиграли у «Оттавы» в основное время семь последних домашних матчей, каждый — с разницей в две и более шайбы. Вариант Ф1(-1.5) идет за 2.40, Ф1(-2.5) — за 3.35.

В тех же семи встречах «Питтсбург» забрасывал сопернику не менее четырех шайб. ИТБ1 (3.5) оценен в 1.90.

Считаете, что хозяева будут беспощадны и оформят хотя бы по голу в каждом периоде? Такое условие можно взять за 2.55.

На гол Евгения Малкина выставлен коэффициент 2.40, меньше только на результативный бросок Сидни Кросби — 2.30.

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Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Оттава»

«Питтсбург» занимает пятое место в Столичном дивизионе и ведет борьбу за попадание в плей-офф. Отрыв в пять очков от «Вашингтона» при наличии двух игр в запасе позволяет «Пингвинам» чувствовать себя комфортно, однако лучше взять очки дома против удобного соперника из нижней части таблицы, чем выбивать их позже в битвах с лидерами.

«Оттава» — очень удобный соперник для «Питтсбурга». В семи последних домашних матчах с «Сенаторз» команда Малкина и Кросби выиграла с комфортным преимуществом в две и более шайбы. Кроме того, команда Ди Джея Смита проиграла четыре из пяти последних встреч на выезде, даже идущему предпоследним на «Западе» «Чикаго» (0:5). Поэтому ничего, кроме как успеха «Питтсбурга», в предстоящей игре ожидать не стоит.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.00.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
0
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«Торпедо» — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 20 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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