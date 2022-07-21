Эксперты оценили шансы Петра Яна расправиться с американцем по прозвищу Сахарный на UFC 280
Российский боец Петр Ян 22 октября проведет очередной поединок в UFC. Его соперником станет 27-летний американец Шон О'Мэлли по прозвищу Сахарный. Номерной ивент 280 состоится в Абу-Даби на «Этихад Арене».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна абсолютным фаворитом боя. На победу второго номера рейтинга в легчайшем весе можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Успех американца предлагается взять за 4.90 (16%). Ничью можно оформить за классически высокие 70.0 (1%).
Для Яна поединок против О'Мэлли станет 11-м в организации. На его счету восемь побед и два поражения, которые он потерпел, сражаясь за титул с еще одним спортсменом из США, Алджамейном Стерлингом.
О'Мэлли не входит в десятку сильнейших легковесов и занимает лишь 13-ю строчку. Для Шона это будет девятый выход в октагон в рамках UFC: он выиграл шесть поединков и потерпел неудачу техническим нокаутом в бою против Марлона Веры в августе 2020 года. Последний бой американца против бразильца Педро Муньоса признан несостоявшимся.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1