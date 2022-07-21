Эксперты оценили шансы Петра Яна расправиться с американцем по прозвищу Сахарный на UFC 280

Российский боец Петр Ян 22 октября проведет очередной поединок в UFC. Его соперником станет 27-летний американец Шон О'Мэлли по прозвищу Сахарный. Номерной ивент 280 состоится в Абу-Даби на «Этихад Арене».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна абсолютным фаворитом боя. На победу второго номера рейтинга в легчайшем весе можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Успех американца предлагается взять за 4.90 (16%). Ничью можно оформить за классически высокие 70.0 (1%).

Для Яна поединок против О'Мэлли станет 11-м в организации. На его счету восемь побед и два поражения, которые он потерпел, сражаясь за титул с еще одним спортсменом из США, Алджамейном Стерлингом.

О'Мэлли не входит в десятку сильнейших легковесов и занимает лишь 13-ю строчку. Для Шона это будет девятый выход в октагон в рамках UFC: он выиграл шесть поединков и потерпел неудачу техническим нокаутом в бою против Марлона Веры в августе 2020 года. Последний бой американца против бразильца Педро Муньоса признан несостоявшимся.