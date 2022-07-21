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Сегодня, 13:45

Эксперты оценили шансы Петра Яна расправиться с американцем по прозвищу Сахарный на UFC 280

Евгений Коростелев
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Петр Ян.
Фото Официальная группа UFC в VK.

Российский боец Петр Ян 22 октября проведет очередной поединок в UFC. Его соперником станет 27-летний американец Шон О'Мэлли по прозвищу Сахарный. Номерной ивент 280 состоится в Абу-Даби на «Этихад Арене».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна абсолютным фаворитом боя. На победу второго номера рейтинга в легчайшем весе можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Успех американца предлагается взять за 4.90 (16%). Ничью можно оформить за классически высокие 70.0 (1%).

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Для Яна поединок против О'Мэлли станет 11-м в организации. На его счету восемь побед и два поражения, которые он потерпел, сражаясь за титул с еще одним спортсменом из США, Алджамейном Стерлингом.

О'Мэлли не входит в десятку сильнейших легковесов и занимает лишь 13-ю строчку. Для Шона это будет девятый выход в октагон в рамках UFC: он выиграл шесть поединков и потерпел неудачу техническим нокаутом в бою против Марлона Веры в августе 2020 года. Последний бой американца против бразильца Педро Муньоса признан несостоявшимся.

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Петр Ян
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
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23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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Химки – Н. Новгород
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Максим Глушенков

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 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

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Тимур Аюпов

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 1
П
Ильнур Альшин

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 1
Максим Глушенков

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Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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