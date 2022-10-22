Трехраундовый поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли состоится на UFC 280, который пройдет 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Спортсмены выйдут в клетку не раньше 21.00 по московскому времени, бойцовский вечер начнется в 17.00 мск. Бой между спортсменами из России и США можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех О'Мэлли доступен за 3.60 (27%), ничья — за стандартно огромные 25.0 (1%).

При ставке в 1000 рублей на триумф американца можно выиграть 3600 рублей, а чистая прибыль составит 2600 рублей.

Досрочную победу О'Мэлли предложено оформить за 6.70, у Яна этот вариант идет за 2.80.

Еще ниже коэффициент на успех российского бойца по очкам — 2.10. Такой финал для его соперника расценен в 6.00.

Победа одного из бойцов нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идет за 2.55.

На то, что с Яна будет снято очко, котировка — 15.0, с О'Мэлли — 17.0.

Вариант «бой будет остановлен из-за тычка в глаз» можно оформить за 5.00.

Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Шон О'Мэлли

Шон О'Мэлли — один из немногих соперников Яна, который сделает все возможное, чтобы не просто победить досрочно, но сделать это агрессивно и красиво. В этом вся суть американца, который завершил нокаутом или техническим нокаутом шесть последних боев в UFC. Однако Петр Ян очень хорош в контрнаступлении и будет ловить шанс отработать противника. В обмене ударами шансы на то, что кто-то упадет, и бой завершится до решения судей, повышаются.

Рекомендуемая ставка: досрочна победа за 2.20.