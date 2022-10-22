Петр Ян — Шон О'Мэлли: прогноз на бой UFC 22 октября 2022 года
Трехраундовый поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли состоится на UFC 280, который пройдет 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Спортсмены выйдут в клетку не раньше 21.00 по московскому времени, бойцовский вечер начнется в 17.00 мск. Бой между спортсменами из России и США можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех О'Мэлли доступен за 3.60 (27%), ничья — за стандартно огромные 25.0 (1%).
При ставке в 1000 рублей на триумф американца можно выиграть 3600 рублей, а чистая прибыль составит 2600 рублей.
Досрочную победу О'Мэлли предложено оформить за 6.70, у Яна этот вариант идет за 2.80.
Еще ниже коэффициент на успех российского бойца по очкам — 2.10. Такой финал для его соперника расценен в 6.00.
Победа одного из бойцов нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идет за 2.55.
На то, что с Яна будет снято очко, котировка — 15.0, с О'Мэлли — 17.0.
Вариант «бой будет остановлен из-за тычка в глаз» можно оформить за 5.00.
Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли — один из немногих соперников Яна, который сделает все возможное, чтобы не просто победить досрочно, но сделать это агрессивно и красиво. В этом вся суть американца, который завершил нокаутом или техническим нокаутом шесть последних боев в UFC. Однако Петр Ян очень хорош в контрнаступлении и будет ловить шанс отработать противника. В обмене ударами шансы на то, что кто-то упадет, и бой завершится до решения судей, повышаются.
Рекомендуемая ставка: досрочна победа за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1