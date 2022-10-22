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Петр Ян — Шон О'Мэлли: прогноз на бой UFC 22 октября 2022 года

Прогноз на бой UFC Петр Ян — Шон О'Мэлли 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Getty Images

Трехраундовый поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли состоится на UFC 280, который пройдет 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Спортсмены выйдут в клетку не раньше 21.00 по московскому времени, бойцовский вечер начнется в 17.00 мск. Бой между спортсменами из России и США можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Яна абсолютным фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех О'Мэлли доступен за 3.60 (27%), ничья — за стандартно огромные 25.0 (1%).

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При ставке в 1000 рублей на триумф американца можно выиграть 3600 рублей, а чистая прибыль составит 2600 рублей.

Досрочную победу О'Мэлли предложено оформить за 6.70, у Яна этот вариант идет за 2.80.

Еще ниже коэффициент на успех российского бойца по очкам — 2.10. Такой финал для его соперника расценен в 6.00.

Победа одного из бойцов нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идет за 2.55.

На то, что с Яна будет снято очко, котировка — 15.0, с О'Мэлли — 17.0.

Вариант «бой будет остановлен из-за тычка в глаз» можно оформить за 5.00.

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Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Шон О'Мэлли

Шон О'Мэлли — один из немногих соперников Яна, который сделает все возможное, чтобы не просто победить досрочно, но сделать это агрессивно и красиво. В этом вся суть американца, который завершил нокаутом или техническим нокаутом шесть последних боев в UFC. Однако Петр Ян очень хорош в контрнаступлении и будет ловить шанс отработать противника. В обмене ударами шансы на то, что кто-то упадет, и бой завершится до решения судей, повышаются.

Рекомендуемая ставка: досрочна победа за 2.20.

Прогнозы на спорт
Петр Ян
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ММА
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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 - : -
24.10 17:30
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