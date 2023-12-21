PARI устроила фотосессию для игрока «Нефтехимика» в джерси с обновленным логотипом

Матерый «волк» из хоккейного «Нефтехимика» оценил комплект разминочной формы с новым логотипом, созданным партнером клуба ? букмекерской компанией PARI.

Креативные парни из букмекерской компании и художник Полина Стриж, которая рисует исключительно волков, оформили настоящий пацанский лого для игроков из «Нефтехимика». Первым джерси с новой эмблемой примерил защитник «волков» из Нижнекамска Лукаш Клок.

«Фантастика», — такой длиннющей цитатой отозвался Лукаш на просьбу прокомментировать свежайший лого.

Фанаты нижнекамской стаи смогут увидеть такие же джерси 23 декабря, когда команда выскочит на раскатку перед домашней битвой с «Динамо» из Москвы. Если болельщикам понравится, мы увидим эти джерси уже в игре КХЛ. Также будет разработан мерч с альтернативным лого, который можно будет выиграть.