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PARI победила в пяти номинациях премии спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023

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25 мая определились победители ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023. На престижные награды претендовали лидеры спортивной индустрии, представившие самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.

Букмекерская компания PARI стала лауреатом в пяти номинациях: «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте», «Лучшая организация открытия/закрытия сезона», «Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организаций», «Лучшая спонсорская активация до 1 миллиона рублей» и «Лучший digital-проект». Кроме того, жюри премии вручило PARI серебряную награду в номинации «Лучший проморолик спортивного клуба/лиги/федерации».

Две золотых награды из пяти PARI завоевала благодаря уникальному для российского футбола проекту сотрудничества с клубом из Нижнего Новгорода. Перед стартом сезона-2022/23 российской премьер-лиги компания стала титульным спонсором и владельцем прав на название команды «Пари НН». Партнеры успешно реализовали ряд совместных проектов, в том числе шоу с дронами на презентации нового клубного логотипа, а также представление новой формы команды в ключевых городских локациях.

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Жюри премии оценило кейс с неймингом «Пари НН» главным призом в номинации «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте». За шоу на презентации сезона PARI завоевала золотую награду «Лучшая организация открытия/закрытия сезона». Кроме того, компания вместе с презентацией новой формы «Пари НН» получила серебро в номинации «Лучший проморолик спортивного клуба, лиги, федерации, события».

В сезоне-2022/23 PARI также провела необычную акцию с презентацией формы еще одного футбольного клуба-партнера — ярославского «Шинника». Сначала партнеры представили игровую форму, посвященную купюре 1000 рублей, на которой изображен Ярославль, и лишь затем показали болельщикам настоящий комплект. Этот кейс собрал высшие оценки жюри в номинациях «Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организации» и «Лучшая спонсорская активация (бюджет до 1 миллиона рублей)».

Лучшим digital-проектом эксперты премии назвали PARI PASS — уникальную интерактивную игровую платформу, где геймеры ведут борьбу за огромное количество призов, в том числе одному из участников достался ВИП-билет на майский «мейджор» по CS:GO в Париже. С этим же проектом компания получила бронзу в номинации «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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 - : -
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Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

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