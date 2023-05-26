PARI победила в пяти номинациях премии спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023
25 мая определились победители ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023. На престижные награды претендовали лидеры спортивной индустрии, представившие самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.
Букмекерская компания PARI стала лауреатом в пяти номинациях: «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте», «Лучшая организация открытия/закрытия сезона», «Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организаций», «Лучшая спонсорская активация до 1 миллиона рублей» и «Лучший digital-проект». Кроме того, жюри премии вручило PARI серебряную награду в номинации «Лучший проморолик спортивного клуба/лиги/федерации».
Две золотых награды из пяти PARI завоевала благодаря уникальному для российского футбола проекту сотрудничества с клубом из Нижнего Новгорода. Перед стартом сезона-2022/23 российской премьер-лиги компания стала титульным спонсором и владельцем прав на название команды «Пари НН». Партнеры успешно реализовали ряд совместных проектов, в том числе шоу с дронами на презентации нового клубного логотипа, а также представление новой формы команды в ключевых городских локациях.
Жюри премии оценило кейс с неймингом «Пари НН» главным призом в номинации «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте». За шоу на презентации сезона PARI завоевала золотую награду «Лучшая организация открытия/закрытия сезона». Кроме того, компания вместе с презентацией новой формы «Пари НН» получила серебро в номинации «Лучший проморолик спортивного клуба, лиги, федерации, события».
В сезоне-2022/23 PARI также провела необычную акцию с презентацией формы еще одного футбольного клуба-партнера — ярославского «Шинника». Сначала партнеры представили игровую форму, посвященную купюре 1000 рублей, на которой изображен Ярославль, и лишь затем показали болельщикам настоящий комплект. Этот кейс собрал высшие оценки жюри в номинациях «Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организации» и «Лучшая спонсорская активация (бюджет до 1 миллиона рублей)».
Лучшим digital-проектом эксперты премии назвали PARI PASS — уникальную интерактивную игровую платформу, где геймеры ведут борьбу за огромное количество призов, в том числе одному из участников достался ВИП-билет на майский «мейджор» по CS:GO в Париже. С этим же проектом компания получила бронзу в номинации «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9