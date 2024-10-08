«Пари и побеждай» направит средства на восстановление спортивных объектов за результативные действия Сергачева
В новом сезоне НХЛ за каждое результативное действие 98-го номера «Юты» благотворительный фонд «Пари и побеждай» будет перечислять 98 тысяч рублей на восстановление спортивных объектов в городах России.
8 октября для двукратного обладателя Кубка Стэнли Михаила Сергачева начинается первый регулярный сезон в «Юте», а вместе с ним и возможность набрать первые очки для клуба в его истории НХЛ. В этом году каждое результативное действие игрока будет приносить пользу не только новичку лиги, но и спортивным объектам по всей России.
Благотворительный фонд «Пари и побеждай» запускает проект «?Пари с Сергачевым». Каждый месяц команда фонда будет перечислять деньги на строительство или улучшение спортивных объектов по формуле: 98 тысяч рублей за любое результативное действие 98-го номера.
Подать заявку на восстановление объекта в своем городе можно на сайте проекта. Каждый месяц команда БФ «Пари и побеждай» будет выбирать один объект для помощи: семь месяцев регулярного чемпионата НХЛ = семь шансов получить поддержку. Поэтому чем раньше будет подана заявка, тем выше вероятность попадания в проект.
«Я рад, что мы смогли придумать и запустить такой проект: любые челленджи здорово драйвят и заставляют выкладываться на 100%. Теперь у меня появился еще один стимул набирать больше очков и показывать себя с лучшей стороны в новом клубе. Буду стараться забивать и отдавать, чтобы помочь как ребятам из родного Нижнекамска, так и из других городов, где не хватает классных спортивных площадок», ? поделился Михаил Сергачев.
«Спорт — универсальный язык, на котором говорят люди во всем мире. В маленькой деревне и большом городе нам нужен только доступ в интернет, чтобы смотреть за игрой наших ребят в НХЛ, радоваться их успехам и вдохновляться. Их пример помогает проходить собственные вызовы с гордо поднятой головой. С занятиями спортом сложнее: нужна инфраструктура. Поэтому наш проект направлен на то, чтобы жители даже самых далеких уголков России могли осваивать этот универсальный язык в тех же условиях, что и любители спорта из жителей миллионников. Парить и побеждать, как их кумиры из сильнейших мировых лиг», — рассказывает председатель Совета БФ «Пари и побеждай», директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев.
Отметим, что Михаил Сергачев в конце мая 2024 года стал амбассадором БФ «Пари и побеждай», а 20 июля — одним из организаторов матча российских звезд НХЛ и КХЛ. После матча 10 млн рублей было отправлено на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями в разных регионах страны. Эти деньги удалось собрать за счет продажи билетов и пожертвований от партнеров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2