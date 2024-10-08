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8 октября, 23:45

«Пари и побеждай» направит средства на восстановление спортивных объектов за результативные действия Сергачева

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В новом сезоне НХЛ за каждое результативное действие 98-го номера «Юты» благотворительный фонд «Пари и побеждай» будет перечислять 98 тысяч рублей на восстановление спортивных объектов в городах России.

8 октября для двукратного обладателя Кубка Стэнли Михаила Сергачева начинается первый регулярный сезон в «Юте», а вместе с ним и возможность набрать первые очки для клуба в его истории НХЛ. В этом году каждое результативное действие игрока будет приносить пользу не только новичку лиги, но и спортивным объектам по всей России.

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Благотворительный фонд «Пари и побеждай» запускает проект «?Пари с Сергачевым». Каждый месяц команда фонда будет перечислять деньги на строительство или улучшение спортивных объектов по формуле: 98 тысяч рублей за любое результативное действие 98-го номера.

Подать заявку на восстановление объекта в своем городе можно на сайте проекта. Каждый месяц команда БФ «Пари и побеждай» будет выбирать один объект для помощи: семь месяцев регулярного чемпионата НХЛ = семь шансов получить поддержку. Поэтому чем раньше будет подана заявка, тем выше вероятность попадания в проект.

«Я рад, что мы смогли придумать и запустить такой проект: любые челленджи здорово драйвят и заставляют выкладываться на 100%. Теперь у меня появился еще один стимул набирать больше очков и показывать себя с лучшей стороны в новом клубе. Буду стараться забивать и отдавать, чтобы помочь как ребятам из родного Нижнекамска, так и из других городов, где не хватает классных спортивных площадок», ? поделился Михаил Сергачев.

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«Спорт — универсальный язык, на котором говорят люди во всем мире. В маленькой деревне и большом городе нам нужен только доступ в интернет, чтобы смотреть за игрой наших ребят в НХЛ, радоваться их успехам и вдохновляться. Их пример помогает проходить собственные вызовы с гордо поднятой головой. С занятиями спортом сложнее: нужна инфраструктура. Поэтому наш проект направлен на то, чтобы жители даже самых далеких уголков России могли осваивать этот универсальный язык в тех же условиях, что и любители спорта из жителей миллионников. Парить и побеждать, как их кумиры из сильнейших мировых лиг», — рассказывает председатель Совета БФ «Пари и побеждай», директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев.

Отметим, что Михаил Сергачев в конце мая 2024 года стал амбассадором БФ «Пари и побеждай», а 20 июля — одним из организаторов матча российских звезд НХЛ и КХЛ. После матча 10 млн рублей было отправлено на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями в разных регионах страны. Эти деньги удалось собрать за счет продажи билетов и пожертвований от партнеров.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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