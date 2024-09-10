Парагвай — Бразилия: Винисиус и Эндрик наткнутся на каменную оборону
Бразилия в восьмом туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года отправится на выезд к Парагваю. Игра пройдет 11 сентября на стадионе «Дефенсорес дель Чако» — крупнейшей арене Парагвая. Начало запланировано на 3.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline считают Бразилию однозначным фаворитом: поставить на нее можно с коэффициентом 1.58, что приблизительно 62% вероятности. Успех хозяев оценен в 6.60 (14%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья предложена с котировкой 3.95 (24%).
В трех последних встречах бразильцы обыграли соперника с общим счетом 10:1. Рынок на непоражение Парагвая в предстоящей встрече дан за 2.47.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство бразильцев:
• 1:0 — за 4.70;
• 2:0 — за 5.40;
• 1:1 — за 6.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.65.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 2.31, опция «обе забьют — нет» идет за 1.59.
Прогноз и ставка на матч Парагвай — Бразилия
Хозяева идут седьмыми с одной победой в семи турах, однако элитно прокачали способность минимизировать риск у своих ворот. В семи играх Парагвай пропустил лишь три мяча — меньше (два) только у лидирующей Аргентины. Бразилия на этой же дистанции лишь раз отличилась больше одного раза за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (1.5) за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1