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Парагвай — Бразилия: Винисиус с друзьями разгромят аутсайдера группы

Прогноз на матч чемпионата Европы Парагвай — Бразилия 29 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Винисиус Джуниор.
Фото Getty Images

29 июня Парагвай и Бразилия сыграют во втором туре Копа Америка-2024. Поединок группы D пройдет на «Аллигант Стэдиум» в Лас-Вегасе и начнется в 4.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Пьеро Маса из Чили. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Другие соперники квартета — Коста-Рика и Колумбия.

Кубок Америки. Группа D
29 июн, 04:00. Allegiant Stadium (Лас-Вегас)
Парагвай
Бразилия

Аналитики склоняются к победе «Селесао». На успех Бразилии можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 4.90 (19%), триумф Парагвая — за 11.0 (8%).

На то, что команда Даниэля Гарнеро наберет первые очки на турнире (1Х), предложено поставить за 3.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.95. Обмен голами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Селесао» со счетом 2:0. На этот результат дали котировку 6.00.

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Прогноз и ставка на матч Парагвай — Бразилия

Бразилия, сыграв вничью с Коста-Рикой в первом туре (0:0), уже использовала свое право на ошибку и теперь вынуждена идти вперед. В последних товарищеских матчах команда отметилась четырьмя голами, демонстрируя атакующую мощь. Парагвай, который показал не лучшую игру против Колумбии и располагает тихоходными защитниками, вряд ли сможет противостоять резким рывкам форвардов Бразилии. Вероятнее всего, «Селесао» уверенно заберут три очка с разницей в два и более гола и лишат соперника надежд на выход в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с Ф(-1.5) за 2.07.

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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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