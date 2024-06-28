Парагвай — Бразилия: Винисиус с друзьями разгромят аутсайдера группы
29 июня Парагвай и Бразилия сыграют во втором туре Копа Америка-2024. Поединок группы D пройдет на «Аллигант Стэдиум» в Лас-Вегасе и начнется в 4.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Пьеро Маса из Чили. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Другие соперники квартета — Коста-Рика и Колумбия.
Аналитики склоняются к победе «Селесао». На успех Бразилии можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 4.90 (19%), триумф Парагвая — за 11.0 (8%).
На то, что команда Даниэля Гарнеро наберет первые очки на турнире (1Х), предложено поставить за 3.25.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.95. Обмен голами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.
Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Селесао» со счетом 2:0. На этот результат дали котировку 6.00.
Прогноз и ставка на матч Парагвай — Бразилия
Бразилия, сыграв вничью с Коста-Рикой в первом туре (0:0), уже использовала свое право на ошибку и теперь вынуждена идти вперед. В последних товарищеских матчах команда отметилась четырьмя голами, демонстрируя атакующую мощь. Парагвай, который показал не лучшую игру против Колумбии и располагает тихоходными защитниками, вряд ли сможет противостоять резким рывкам форвардов Бразилии. Вероятнее всего, «Селесао» уверенно заберут три очка с разницей в два и более гола и лишат соперника надежд на выход в плей-офф.
Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с Ф(-1.5) за 2.07.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -