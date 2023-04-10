Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Оренбург» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 10 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ростов».
Фото Global Look Press

10 апреля в 22-м туре РПЛ «Ростов» заедет в гости к «Оренбургу». Матч пройдет на стадионе «Газовик». Судья Роман Сафьян даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 16.55.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

Аналитики букмекерской конторы Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предложен коэффициент 2.21, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Ростова» доступен за 3.23 (28%), ничья — за примерно равные 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 3680 рублей, если команды не выявят победителя.

Валерий Карпин и компания победили в трех турах РПЛ подряд. Верите, что донской клуб продолжит беспроигрышную серию? Ставка Х2 предложена за 1.70.

В трех последних очных матчах отличились обе команды. На обмен голами и в этот раз доступна котировка 1.56, обратный рынок идет за 2.43.

Эксперты ожидают несколько забитых мячей: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:1. Этот исход доступен за 6.40.

Эрлинг Холанн. «Манчестер Сити» — «Бавария»: Гвардиола протаранит Холанном поплывшую оборону Тухеля

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Ростов»

Хозяева очень хороши на своем поле: на «Газовике» набрано 25 из 32 очков (78%). Лучше дома играют только «Зенит» (30 баллов) и «Ростов» (26). По голам при родных зрителях тоже полный порядок — забито 28 мячей, больше только у «Зенита» (39). А в последних семи матчах команда Марцела Лички отличалась минимум по два раза.

Но «Ростов» не напугать выездами: в последних визитах к соперникам клуб Карпина выиграл три раза и еще один поединок завершил вничью. А за девять гостевых встреч сезона ростовчане проиграли лишь раз. При этом в семи из них зафиксирован обмен голами — это же касается последних трех очных поединков «Ростова» и «Оренбурга», каждый из которых пробил «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.76.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК Ростов
1
Читайте также
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 9 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости