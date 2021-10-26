26 октября «Оренбург» примет московское «Динамо» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Газовик». Начало — в 15.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на «Динамо» можно за 1.49 — это около 64% вероятности. Успех «Оренбурга» оценивается коэффициентом 6.80 (14%), а ничья идет за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «Оренбург» можно выиграть 6800 рублей в случае успеха хозяев.

Ф1(+1) идет за 2.00, а Ф2(-1) — за 1.81.

Поставить на тотал голов больше 2.5 можно за 2.10, а на ТМ 2.5 — за 1.74.

«Оренбург» забивает по два гола пять домашних матчей подряд. Сделать ставку на ИТБ1 (1.5) можно за 4.90.

Шансы «Динамо» отличиться более одного раза в матче оцениваются коэффициентом 1.72.

Наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ, — 0:1 с коэффициентом 5.20.