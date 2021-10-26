26 октября «Оренбург» примет московское «Динамо» в рамках элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 15.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

«Динамо» и «Оренбург» выиграли матчи против ставропольского «Динамо» и набрали по три очка. Московская команда лидирует в группе 11, опережая уральцев по дополнительным показателям. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами встречи.

Поставить на победу «Динамо» можно за 1.49 — это примерно 64% вероятности. Триумф хозяев оценивается котировкой 6.80 (14%), а ничья идет за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ф1(+1.5) доступна за 1.52, а Ф2(-1.5) — за 2.36.

Тотал мячей больше 2.5 можно взять за 2.10. Обратный исход есть за 1.73.

Ставка «Оренбург» не проиграет» есть в линии за 2.60.