«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года
23 октября ЦСКА отправится на непростой выезд к «Оренбургу». Игра 14-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.84, вероятность — около 53%. Успех «Оренбурга» предложен с котировкой 4.10 (23%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.00 (24%).
Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 4000 рублей.
Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на большое преимущество армейцев:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа ЦСКА 2:1 — за 8.00;
• успех гостей 1:0 — за 8.20.
Команды играют результативно. ЦСКА за 13 туров забил уже 26 голов, «Оренбург» — 22: это третий и шестой показатели в РПЛ соответственно. Оренбуржцы же в шести последних играх во всех турнирах оформляли минимум по два забитых мяча.
Тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 оценен в 2.20.
У обеих команд есть топовые бомбардиры: Федор Чалов из ЦСКА вонзил уже 10 мячей во всех турнирах, Владимир Сычевой из «Оренбурга» — 11.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.85, ИТМ1 (1.5) — за 1.42. Эти рынки на армейцев предложены с котировками 1.75 и 2.08.
Прогноз и анализ матча «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года
Армейцы идут на высоком третьем месте, но в последнее время ненадежно действуют в обороне. Москвичи пропускали в восьми последних матчах во всех турнирах. «Оренбург» же в шести предыдущих играх заколачивал минимум два мяча, в двух оформил по четыре гола, а всего не отличился только в двух матчах сезона. ЦСКА не забивал лишь в трех встречах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2