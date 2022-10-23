23 октября ЦСКА отправится на непростой выезд к «Оренбургу». Игра 14-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.84, вероятность — около 53%. Успех «Оренбурга» предложен с котировкой 4.10 (23%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.00 (24%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 4000 рублей.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на большое преимущество армейцев:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа ЦСКА 2:1 — за 8.00;

• успех гостей 1:0 — за 8.20.

Команды играют результативно. ЦСКА за 13 туров забил уже 26 голов, «Оренбург» — 22: это третий и шестой показатели в РПЛ соответственно. Оренбуржцы же в шести последних играх во всех турнирах оформляли минимум по два забитых мяча.

Тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 оценен в 2.20.

У обеих команд есть топовые бомбардиры: Федор Чалов из ЦСКА вонзил уже 10 мячей во всех турнирах, Владимир Сычевой из «Оренбурга» — 11.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.85, ИТМ1 (1.5) — за 1.42. Эти рынки на армейцев предложены с котировками 1.75 и 2.08.

Прогноз и анализ матча «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года

Армейцы идут на высоком третьем месте, но в последнее время ненадежно действуют в обороне. Москвичи пропускали в восьми последних матчах во всех турнирах. «Оренбург» же в шести предыдущих играх заколачивал минимум два мяча, в двух оформил по четыре гола, а всего не отличился только в двух матчах сезона. ЦСКА не забивал лишь в трех встречах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.