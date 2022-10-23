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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

23 октября ЦСКА отправится на непростой выезд к «Оренбургу». Игра 14-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.84, вероятность — около 53%. Успех «Оренбурга» предложен с котировкой 4.10 (23%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.00 (24%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 4000 рублей.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на большое преимущество армейцев:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа ЦСКА 2:1 — за 8.00;

• успех гостей 1:0 — за 8.20.

Команды играют результативно. ЦСКА за 13 туров забил уже 26 голов, «Оренбург» — 22: это третий и шестой показатели в РПЛ соответственно. Оренбуржцы же в шести последних играх во всех турнирах оформляли минимум по два забитых мяча.

Тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 оценен в 2.20.

У обеих команд есть топовые бомбардиры: Федор Чалов из ЦСКА вонзил уже 10 мячей во всех турнирах, Владимир Сычевой из «Оренбурга» — 11.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.85, ИТМ1 (1.5) — за 1.42. Эти рынки на армейцев предложены с котировками 1.75 и 2.08.

Владимир Федотов, ЦСКА. «Оренбург» — ЦСКА: без Федотова армейцам победа не светит?

Прогноз и анализ матча «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года

Армейцы идут на высоком третьем месте, но в последнее время ненадежно действуют в обороне. Москвичи пропускали в восьми последних матчах во всех турнирах. «Оренбург» же в шести предыдущих играх заколачивал минимум два мяча, в двух оформил по четыре гола, а всего не отличился только в двух матчах сезона. ЦСКА не забивал лишь в трех встречах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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