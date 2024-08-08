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«Ордабасы» — «Пюник»: чемпионы Казахстана и Армении не станут рисковать в первой игре

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Ордабасы» — «Пюник» 8 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Дифферданж» — «Ордабасы».
Фото Global Look Press

8 августа «Ордабасы» встретится с «Пюником» из Еревана на Центральном стадионе в Алматы. За порядком проследит арбитр Ондржей Берка из Чехии. Поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций начнется в 18.00 по московскому времени. В России его не покажут.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
08 авг, 18:00. Kazhimukan Munaytpasov (Чимкент)
Ордабасы
Пюник

Эксперты склоняются к победе хозяев. На сине-белых можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.35 (30%), успех клуба из Еревана — за 3.75 (27%).

Если считаете, что гости не проиграют, хватайте опцию Х2 за 1.77.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд еще до ответной встречи. Проход «Ордабасы» оценен в 1.85, «Пюника» — в 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» идет за 2.00, обратный вариант — за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Ордабасы» — «Пюник»

Оба клуба стартовали в еврокубковой квалификации с первого раунда Лиги чемпионов, но потерпели неудачу и не забили ни разу. Чемпионы Казахстана уступили молдавскому «Петрокубу» (0:0, 0:1), чемпионы Армении — минскому «Динамо» (0:0, 0:1). Во второй отборочной стадии Лиги конференций команды выступили результативнее: «Ордабасы» прошли «Дифферданж» из Люксембурга (0:1, 4:3, пен 4:3). «Пюник» — «Стругу» из Северной Македонии (1:2, 3:1). Вряд ли соперники порадуют большим количеством голов в очной встрече — скорее предпочтут сыграть осторожно и отложат вопрос о победителе противостояния на ответку в Ереване.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Ордабасы
ФК Пюник
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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