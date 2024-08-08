«Ордабасы» — «Пюник»: чемпионы Казахстана и Армении не станут рисковать в первой игре
8 августа «Ордабасы» встретится с «Пюником» из Еревана на Центральном стадионе в Алматы. За порядком проследит арбитр Ондржей Берка из Чехии. Поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций начнется в 18.00 по московскому времени. В России его не покажут.
Эксперты склоняются к победе хозяев. На сине-белых можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.35 (30%), успех клуба из Еревана — за 3.75 (27%).
Если считаете, что гости не проиграют, хватайте опцию Х2 за 1.77.
Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд еще до ответной встречи. Проход «Ордабасы» оценен в 1.85, «Пюника» — в 1.95.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.70.
Рынок «обе забьют» идет за 2.00, обратный вариант — за 1.80.
Прогноз и ставка на матч «Ордабасы» — «Пюник»
Оба клуба стартовали в еврокубковой квалификации с первого раунда Лиги чемпионов, но потерпели неудачу и не забили ни разу. Чемпионы Казахстана уступили молдавскому «Петрокубу» (0:0, 0:1), чемпионы Армении — минскому «Динамо» (0:0, 0:1). Во второй отборочной стадии Лиги конференций команды выступили результативнее: «Ордабасы» прошли «Дифферданж» из Люксембурга (0:1, 4:3, пен 4:3). «Пюник» — «Стругу» из Северной Македонии (1:2, 3:1). Вряд ли соперники порадуют большим количеством голов в очной встрече — скорее предпочтут сыграть осторожно и отложат вопрос о победителе противостояния на ответку в Ереване.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0