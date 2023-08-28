28 августа 16-летняя россиянка Мирра Андреева в первом круге US Open сразится с австралийкой Оливией Гадеки. Встреча начнется не ранее 23:15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Мирру серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Гадеки предложен за 3.85 (21%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный выигрыш австралийки в случае ее выигрыша принесет выплату в 3850 рублей.

Неплохой вариант — 2:0 в пользу Андреевой за 1.72. Если же вы верите в то, что Гадеки возьмет хотя бы партию, сделайте такую ставку за 2.05.

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.88, ТМ 20.5 — за 1.93.

Думаете, что Мирра возьмет резкий старт в матче? На ее триумф в первом сете с форой (-2.5) гейма котировка — 2.22.

На то, что встреча будет трехсетовой, коэффициент — 2.60. На две партии — 1.46.

Прогноз и ставка на матч Оливия Гадеки — Мирра Андреева

Гадеки вряд ли стоило ждать в основной сетке: ничем не примечательная австралийка вдруг обыграла Тан, совершила камбэк в игре с Чирико и одолела Бектас. Хотя в первой половине августа она чудом не уступила 425-й ракетке планеты из Индии Ямалапалли, а затем проиграла подряд Джонс и Байдль. В общем, Оливия — теннисистка очень нестабильная.

Мирра выиграла всего два из пяти последних матчей, однако ее соперницами были куда более грозные девушки — Киз, Бондарь и Стивенс. Две из них давно и уверенно входят в топ-50, так что поражения нельзя считать неожиданными. Тем не менее Андреева точно играет интереснее и разнообразнее Гадеки, у которой нет ни одной победы над игроками топ-100. И не будет, по крайней мере пока.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-4.5) за 1.86.

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