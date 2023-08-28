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Оливия Гадеки — Мирра Андреева: 16-летнюю российскую звездочку ждет легкая победа

Прогноз на матч US Open Оливия Гадеки — Мирра Андреева 28 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

28 августа 16-летняя россиянка Мирра Андреева в первом круге US Open сразится с австралийкой Оливией Гадеки. Встреча начнется не ранее 23:15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Мирру серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Гадеки предложен за 3.85 (21%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный выигрыш австралийки в случае ее выигрыша принесет выплату в 3850 рублей.

Неплохой вариант — 2:0 в пользу Андреевой за 1.72. Если же вы верите в то, что Гадеки возьмет хотя бы партию, сделайте такую ставку за 2.05.

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.88, ТМ 20.5 — за 1.93.

Думаете, что Мирра возьмет резкий старт в матче? На ее триумф в первом сете с форой (-2.5) гейма котировка — 2.22.

На то, что встреча будет трехсетовой, коэффициент — 2.60. На две партии — 1.46.

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Прогноз и ставка на матч Оливия Гадеки — Мирра Андреева

Гадеки вряд ли стоило ждать в основной сетке: ничем не примечательная австралийка вдруг обыграла Тан, совершила камбэк в игре с Чирико и одолела Бектас. Хотя в первой половине августа она чудом не уступила 425-й ракетке планеты из Индии Ямалапалли, а затем проиграла подряд Джонс и Байдль. В общем, Оливия — теннисистка очень нестабильная.

Мирра выиграла всего два из пяти последних матчей, однако ее соперницами были куда более грозные девушки — Киз, Бондарь и Стивенс. Две из них давно и уверенно входят в топ-50, так что поражения нельзя считать неожиданными. Тем не менее Андреева точно играет интереснее и разнообразнее Гадеки, у которой нет ни одной победы над игроками топ-100. И не будет, по крайней мере пока.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-4.5) за 1.86.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Мирра Андреева
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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