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Олимпиада без НХЛ: Россия — фаворит, Канада провалится, американцы могут удивить

13:15
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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3 февраля в Пекине стартует олимпийский хоккейный турнир. Он вновь пройдет без хоккеистов из НХЛ. Лига официально объявила, что не отпустит игроков из-за распространения коронавируса. Кто теперь будет фаворитом Олимпиады? «Спорт-Экспресс» проанализировал расклады на соревнование и предлагает вам сделать на него ставку.

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Главным фаворитом Олимпиады аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду России. На ее итоговую победу можно сделать ставку с коэффициентом 2.50. На обратный результат предлагается котировка 1.49.

Вторым претендентом на титул видят сборную Финляндии. Победа серебряных призеров последнего ЧМ есть в линии БЕТСИТИ за 5.00.

Третьими в списке фаворитов идут шведы с аналогичным коэффициентом на успех.

Канада в этот раз лишь четвертая. Без игроков из НХЛ североамериканская сборная выглядит не такой уж и грозной. На нее можно сделать ставку за 7.00. На другую североамериканскую сборную — США выставлен коэффициент 12.5.

Германия, ставшая серебряным призером Олимпиады-2018, идет на восьмом месте в рейтинге ожидаемых победителей. Триумф немецкого коллектива можно взять за 30.0. В хозяев Игр эксперты не верят. Победа хоккейной сборной Китая на турнире расценивается в фантастические 500.

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Егор Сергеев все материалы автора
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