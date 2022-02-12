Олимпиада-2022 в Пекине: трансляции и расписание 13 февраля
13 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. «Спорт-Экспресс» предлагает вашему вниманию расписание трансляций игрового дня и мнение экспертов.
Расписание Олимпиады-2022 на 13 февраля:
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04.05. Керлинг. Круговой турнир. Мужчины и женщины. Всего 11 матчей. Прямой эфир матча Россия — Италия у мужчин смотрите на сайте matchtv.ru;
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04.30. Бобслей. Монобоб. Прямая трансляция — телеканал «Матч Страна»;
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05.15. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом у мужчин. Скоростной спуск у женщин — 2-я тренировка. Прямая трансляция гигантского слалома у мужчин — телеканал «Матч Арена»;
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07.10. Хоккей с шайбой. Мужчины, групповой этап. 4 матча. Прямая трансляция — телеканалы «Матч Арена» и «Матч Игра», сайт matchtv.ru;
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10.00 Лыжные гонки. Эстафета 4x10 км, мужчины. Прямая трансляция — Первый канал;
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12.00. Биатлон. Гонка преследования, женщины, 10 км. Прямая трансляция — Первый канал;
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13.45. Биатлон. Гонка преследования, мужчины, 12,5 км. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;
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14.00. Шорт-трек. Мужчины, 500 м, и женская эстафета, 3 000 м. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru и телеканал «Матч Арена»;
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16.00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, мужчины, четвертьфиналы;
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16.56. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.
Одно из самых ожидаемых событий игрового дня — гонка преследования в биатлоне. У женщин фаворитом на победу считается Марта Ройселанн — коэффициент 3.50.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы Кристины Резцовой взять золото в этой гонке коэффициентом 20.0. Поставить на победу Ульяны Нигматуллиной можно за 80.0, а на Светлану Миронову — за 100.
Кантен Фийон-Майе — фаворит на победу у мужчин. Шансы француза оценили коэффициентом 2.50. Его главный конкурент — Йоханнес Бе. Успех норвежца доступен за 2.75.
Вероятность победы Логинова аналитики букмекерской компании оценили котировкой 7.00. Успех Латыпова идет за 25.0, а Цветкова — за 40.0. Поставить на победу Серохвостова можно и вовсе за 80.0.
При ставке в 1000 рублей на Логинова можно выиграть 7000 рублей в случае успеха Александра.
Сборная России входит в число претендентов на золото в конькобежном спорте среди женщин. Шансы Ангелины Голиковой оцениваются котировкой 8.00, а Ольги Фаткулиной — 8.50. Успех Дарьи Качановой доступен за 15.0. Фаворитка соревнования — Нао Кодайра из Японии. Поставить на ее победу можно за 4.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7