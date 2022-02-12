Олимпиада-2022 в Пекине: трансляции и расписание 13 февраля

13 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. «Спорт-Экспресс» предлагает вашему вниманию расписание трансляций игрового дня и мнение экспертов.

Расписание Олимпиады-2022 на 13 февраля:

04.05. Керлинг. Круговой турнир. Мужчины и женщины. Всего 11 матчей. Прямой эфир матча Россия — Италия у мужчин смотрите на сайте matchtv.ru;

04.30. Бобслей. Монобоб. Прямая трансляция — телеканал «Матч Страна»;

05.15. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом у мужчин. Скоростной спуск у женщин — 2-я тренировка. Прямая трансляция гигантского слалома у мужчин — телеканал «Матч Арена»;

07.10. Хоккей с шайбой. Мужчины, групповой этап. 4 матча. Прямая трансляция — телеканалы «Матч Арена» и «Матч Игра», сайт matchtv.ru;

10.00 Лыжные гонки. Эстафета 4x10 км, мужчины. Прямая трансляция — Первый канал;

12.00. Биатлон. Гонка преследования, женщины, 10 км. Прямая трансляция — Первый канал;

13.45. Биатлон. Гонка преследования, мужчины, 12,5 км. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;

14.00. Шорт-трек. Мужчины, 500 м, и женская эстафета, 3 000 м. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru и телеканал «Матч Арена»;

16.00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, мужчины, четвертьфиналы;

16.56. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

Одно из самых ожидаемых событий игрового дня — гонка преследования в биатлоне. У женщин фаворитом на победу считается Марта Ройселанн — коэффициент 3.50.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы Кристины Резцовой взять золото в этой гонке коэффициентом 20.0. Поставить на победу Ульяны Нигматуллиной можно за 80.0, а на Светлану Миронову — за 100.

Кантен Фийон-Майе — фаворит на победу у мужчин. Шансы француза оценили коэффициентом 2.50. Его главный конкурент — Йоханнес Бе. Успех норвежца доступен за 2.75.

Вероятность победы Логинова аналитики букмекерской компании оценили котировкой 7.00. Успех Латыпова идет за 25.0, а Цветкова — за 40.0. Поставить на победу Серохвостова можно и вовсе за 80.0.

При ставке в 1000 рублей на Логинова можно выиграть 7000 рублей в случае успеха Александра.

Сборная России входит в число претендентов на золото в конькобежном спорте среди женщин. Шансы Ангелины Голиковой оцениваются котировкой 8.00, а Ольги Фаткулиной — 8.50. Успех Дарьи Качановой доступен за 15.0. Фаворитка соревнования — Нао Кодайра из Японии. Поставить на ее победу можно за 4.50.