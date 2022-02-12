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Олимпиада-2022 в Пекине: трансляции и расписание 13 февраля

Матвей Леонов
Олимпиада-2022.
Фото Getty Images

13 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. «Спорт-Экспресс» предлагает вашему вниманию расписание трансляций игрового дня и мнение экспертов.

Расписание Олимпиады-2022 на 13 февраля:

  • 04.05. Керлинг. Круговой турнир. Мужчины и женщины. Всего 11 матчей. Прямой эфир матча Россия — Италия у мужчин смотрите на сайте matchtv.ru;

  • 04.30. Бобслей. Монобоб. Прямая трансляция — телеканал «Матч Страна»;

  • 05.15. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом у мужчин. Скоростной спуск у женщин — 2-я тренировка. Прямая трансляция гигантского слалома у мужчин — телеканал «Матч Арена»;

  • 07.10. Хоккей с шайбой. Мужчины, групповой этап. 4 матча. Прямая трансляция — телеканалы «Матч Арена» и «Матч Игра», сайт matchtv.ru;

  • 10.00 Лыжные гонки. Эстафета 4x10 км, мужчины. Прямая трансляция — Первый канал;

  • 12.00. Биатлон. Гонка преследования, женщины, 10 км. Прямая трансляция — Первый канал;

  • 13.45. Биатлон. Гонка преследования, мужчины, 12,5 км. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;

  • 14.00. Шорт-трек. Мужчины, 500 м, и женская эстафета, 3 000 м. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru и телеканал «Матч Арена»;

  • 16.00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, мужчины, четвертьфиналы;

  • 16.56. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

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Одно из самых ожидаемых событий игрового дня — гонка преследования в биатлоне. У женщин фаворитом на победу считается Марта Ройселанн — коэффициент 3.50.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы Кристины Резцовой взять золото в этой гонке коэффициентом 20.0. Поставить на победу Ульяны Нигматуллиной можно за 80.0, а на Светлану Миронову — за 100.

Кантен Фийон-Майе — фаворит на победу у мужчин. Шансы француза оценили коэффициентом 2.50. Его главный конкурент — Йоханнес Бе. Успех норвежца доступен за 2.75.

Вероятность победы Логинова аналитики букмекерской компании оценили котировкой 7.00. Успех Латыпова идет за 25.0, а Цветкова — за 40.0. Поставить на победу Серохвостова можно и вовсе за 80.0.

При ставке в 1000 рублей на Логинова можно выиграть 7000 рублей в случае успеха Александра.

Сборная России входит в число претендентов на золото в конькобежном спорте среди женщин. Шансы Ангелины Голиковой оцениваются котировкой 8.00, а Ольги Фаткулиной — 8.50. Успех Дарьи Качановой доступен за 15.0. Фаворитка соревнования — Нао Кодайра из Японии. Поставить на ее победу можно за 4.50.

Олимпиада
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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