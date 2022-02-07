Олимпиада-2022: трансляции и расписание 8 февраля

8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно десять комплектов наград. «Спорт-Экспресс» делится расписанием, трансляциями и мнением экспертов на игровой день.

Расписание Олимпиады-2022 на 8 февраля:

04.15. Фигурное катание. Короткая программа, мужчины. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;

04.30. Санный спорт. Двойки, 5-й и 6-й тренировочные заезды, 3-я и 4-я попытки, женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — телеканалы «Матч Арена» и «Матч Игра».

05.00. Фристайл. Биг-эйр, женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

05.40. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, мужчины и женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — телеканал «Матч Страна».

07.10. Хоккей с шайбой. Предварительный раунд, 4 матча, женщины. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

07.40. Скелетон. Официальная тренировка, 3-й и 4-й раунды, мужчины и женщины.

06.00. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

09.05. Керлинг. Смешанные пары. Матчи за бронзовую и золотую медали (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена».

10.30. Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км/обычный трамплин — 3-я официальная тренировка.

11.00. Лыжные гонки, спринт, свободный стиль (мужчины и женщины). Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финалы (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — Первый канал.

11.30. Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Россия-1».

13.30. Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы нашей сборной выиграть мужскую индивидуальную гонку в биатлоне.

Успех Логинова оценивается коэффициентом 14.0, а Цветкова и Халили — 35.0.

Вероятность того, что россиянка Таталина возьмет золото по фристайлу в биг-эйре, оценивается котировкой 45.0.

Клебо — фаворит в борьбе за золото в лыжном спринте свободным стилем. Поставить на его победу можно за 1.26.

Шансы россиян в спринте аналитики БЕТСИТИ оценили следующим образом: