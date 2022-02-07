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Сегодня, 17:15

Олимпиада-2022: трансляции и расписание 8 февраля

Матвей Леонов
Олимпиада-2022.
Фото Getty Images

8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно десять комплектов наград. «Спорт-Экспресс» делится расписанием, трансляциями и мнением экспертов на игровой день.

Расписание Олимпиады-2022 на 8 февраля:

  • 04.15. Фигурное катание. Короткая программа, мужчины. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;

  • 04.30. Санный спорт. Двойки, 5-й и 6-й тренировочные заезды, 3-я и 4-я попытки, женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — телеканалы «Матч Арена» и «Матч Игра».

  • 05.00. Фристайл. Биг-эйр, женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

  • 05.40. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, мужчины и женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — телеканал «Матч Страна».

  • 07.10. Хоккей с шайбой. Предварительный раунд, 4 матча, женщины. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

  • 07.40. Скелетон. Официальная тренировка, 3-й и 4-й раунды, мужчины и женщины.

  • 06.00. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.

  • 09.05. Керлинг. Смешанные пары. Матчи за бронзовую и золотую медали (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена».

  • 10.30. Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км/обычный трамплин — 3-я официальная тренировка.

  • 11.00. Лыжные гонки, спринт, свободный стиль (мужчины и женщины). Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финалы (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — Первый канал.

  • 11.30. Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Россия-1».

  • 13.30. Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена».

Александр Логинов (крайний справа). Логинов замерз на тренировке, Бе ушел на изоляцию. Чьи нервы окажутся крепче на ОИ?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы нашей сборной выиграть мужскую индивидуальную гонку в биатлоне.

Успех Логинова оценивается коэффициентом 14.0, а Цветкова и Халили — 35.0.

Вероятность того, что россиянка Таталина возьмет золото по фристайлу в биг-эйре, оценивается котировкой 45.0.

Клебо — фаворит в борьбе за золото в лыжном спринте свободным стилем. Поставить на его победу можно за 1.26.

Шансы россиян в спринте аналитики БЕТСИТИ оценили следующим образом:

  • Устюгов — коэффициент 11.0;

  • Большунов — 50.0;

  • Ретивых — 50.0;

  • Терентьев — 50.0.

Олимпиада
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Биатлон на Олимпиаде-2022: прогноз на мужскую индивидуальную гонку 8 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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