Олимпиада-2022: трансляции и расписание 8 февраля
8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно десять комплектов наград. «Спорт-Экспресс» делится расписанием, трансляциями и мнением экспертов на игровой день.
Расписание Олимпиады-2022 на 8 февраля:
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04.15. Фигурное катание. Короткая программа, мужчины. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;
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04.30. Санный спорт. Двойки, 5-й и 6-й тренировочные заезды, 3-я и 4-я попытки, женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — телеканалы «Матч Арена» и «Матч Игра».
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05.00. Фристайл. Биг-эйр, женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.
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05.40. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, мужчины и женщины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — телеканал «Матч Страна».
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07.10. Хоккей с шайбой. Предварительный раунд, 4 матча, женщины. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.
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07.40. Скелетон. Официальная тренировка, 3-й и 4-й раунды, мужчины и женщины.
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06.00. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — сайт matchtv.ru.
-
09.05. Керлинг. Смешанные пары. Матчи за бронзовую и золотую медали (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена».
-
10.30. Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км/обычный трамплин — 3-я официальная тренировка.
-
11.00. Лыжные гонки, спринт, свободный стиль (мужчины и женщины). Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финалы (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — Первый канал.
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11.30. Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Россия-1».
-
13.30. Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы нашей сборной выиграть мужскую индивидуальную гонку в биатлоне.
Успех Логинова оценивается коэффициентом 14.0, а Цветкова и Халили — 35.0.
Вероятность того, что россиянка Таталина возьмет золото по фристайлу в биг-эйре, оценивается котировкой 45.0.
Клебо — фаворит в борьбе за золото в лыжном спринте свободным стилем. Поставить на его победу можно за 1.26.
Шансы россиян в спринте аналитики БЕТСИТИ оценили следующим образом:
-
Устюгов — коэффициент 11.0;
-
Большунов — 50.0;
-
Ретивых — 50.0;
-
Терентьев — 50.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7