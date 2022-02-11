Олимпиада-2022: прогноз и ставки на женскую лыжную эстафету 12 февраля

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 12 февраля на них пройдет женская лыжная эстафета. Трансляцию гонок покажет телеканал «Россия-1». Начало — в 10.25.

Главным фаворитом в женской эстафете аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Швеции. Ее успех оценивается коэффициентом 2.50. А вот если скандинавские спортсменки не возьмут золото, то сыграет ставка за 1.47.

Второй в списке возможных претендентов идет команда России. Ее триумф можно взять в линии 2.70. За 1.41 возможно поставить на обратный результат.

Тройку возможных обладателей золотых медалей закрывает команда Финляндии. Ее успех оценивается котировкой 3.50.

На победу команды США в этой дисциплине можно поставить за 20.0;