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Прогноз на женский лыжный спринт на Олимпиаде-2022

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Сегодня, 11:15

Олимпиада-2022: прогноз и ставки на женский лыжный спринт 8 февраля

Егор Сергеев
Наталья Непряева.
Фото Reuters

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В лыжной программе 8 февраля начнется женский спринт. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале в 13.15.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом виде победу одержит шведская спортсменка Майя Дальквист. Коэффициент на ее успех равен 2.60.

На втором месте идет ее соотечественница Йонна Сандлинг. Если золото возьмет она, то сыграет коэффициент 2.40.

Наталья Непряева. Олимпиада-2022: сможет Непряева составить конкуренцию шведкам в спринте? У нее уже есть серебро пекинских Игр

Замыкает тройку фаворитов американская лыжница Джессика Диггинс. Ее победа оценивается в котировку 10.0. Если она выиграет, а вы поставите на лыжницу 1000 рублей, то получите 10 000 рублей.

Победа российской лыжницы Натальи Непряевой оценивается котировкой 30.0.

Самый крупный коэффициент букмекер дает на победу норвежки Майкен Касперсен Фаллы — 33.0.

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Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть женскую индивидуальную гонку 7 февраля онлайн в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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