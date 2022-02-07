Олимпиада-2022: прогноз и ставки на женский лыжный спринт 8 февраля

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В лыжной программе 8 февраля начнется женский спринт. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале в 13.15.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом виде победу одержит шведская спортсменка Майя Дальквист. Коэффициент на ее успех равен 2.60.

На втором месте идет ее соотечественница Йонна Сандлинг. Если золото возьмет она, то сыграет коэффициент 2.40.

Замыкает тройку фаворитов американская лыжница Джессика Диггинс. Ее победа оценивается в котировку 10.0. Если она выиграет, а вы поставите на лыжницу 1000 рублей, то получите 10 000 рублей.

Победа российской лыжницы Натальи Непряевой оценивается котировкой 30.0.

Самый крупный коэффициент букмекер дает на победу норвежки Майкен Касперсен Фаллы — 33.0.