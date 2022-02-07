Олимпиада-2022: прогноз и ставки на мужской лыжный спринт 8 февраля

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В лыжной программе 8 февраля начнется мужской спринт.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом виде победу одержит норвежец Йоханнес Клебо. Коэффициент на его успех равен 1.26.

Следом в линии идет Ришар Жув из Франции. На его победу можно сделать ставку за 11.0.

Победа россиянина Сергея Устюгова также оценена в 11.0. Если поставить на него 1000 рублей, то в случае победы сумма выигрыша составит 11 000 рублей.

Самые большие котировки указаны на победу одного из российских спортсменов — Глеба Ретивых и Александра Терентьева. На них можно поставить за 50.0.