Олимпиада-2022: где смотреть индивидуальную мужскую гонку по биатлону 8 февраля онлайн
С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 8 февраля состоится мужская индивидуальная гонка по биатлону. Начало запланировано на 11.25. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
Главным фаворитом в индивидуальной гонке традиционно считается норвежец Йоханнес Бе. Его успех эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают коэффициентом 4.00. Следом за ним идет лидер общего зачета Кубка мира француз Кантен Фийон Майе. На него предлагается поставить за 5.00.
Замыкает тройку претендентов еще один представитель Норвегии Штурла Легрейд. Его успех также оценен в котировку 5.00.
На победу россиянина Александра Логинова можно сделать ставку с коэффициентом 10.0. Поставив на него 1000 рублей, вы можете выиграть 10 000 рублей в случае успеха биатлониста.
-
на россиян Карима Халили и Максима Цветкова стоит котировка 35.0;
-
самый высокий коэффициент выставлен на американца Шона Доэрти — 400.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7