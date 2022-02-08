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Сегодня, 09:15

Олимпиада-2022: где смотреть индивидуальную мужскую гонку по биатлону 8 февраля онлайн

Прямая трансляция мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Александр Логинов.
Фото AFP

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 8 февраля состоится мужская индивидуальная гонка по биатлону. Начало запланировано на 11.25. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Главным фаворитом в индивидуальной гонке традиционно считается норвежец Йоханнес Бе. Его успех эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают коэффициентом 4.00. Следом за ним идет лидер общего зачета Кубка мира француз Кантен Фийон Майе. На него предлагается поставить за 5.00.

Замыкает тройку претендентов еще один представитель Норвегии Штурла Легрейд. Его успех также оценен в котировку 5.00.

Александр Логинов. Биатлон на Олимпиаде-2022: Логинов даст бой Бе и Майе в индивидуальной гонке. Он настроен решительно

На победу россиянина Александра Логинова можно сделать ставку с коэффициентом 10.0. Поставив на него 1000 рублей, вы можете выиграть 10 000 рублей в случае успеха биатлониста.

  • на россиян Карима Халили и Максима Цветкова стоит котировка 35.0;

  • самый высокий коэффициент выставлен на американца Шона Доэрти — 400.

Биатлон
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Олимпиада-2022: трансляции и расписание 8 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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