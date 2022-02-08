Олимпиада-2022: где смотреть индивидуальную мужскую гонку по биатлону 8 февраля онлайн

Прямая трансляция мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 8 февраля состоится мужская индивидуальная гонка по биатлону. Начало запланировано на 11.25. Трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Главным фаворитом в индивидуальной гонке традиционно считается норвежец Йоханнес Бе. Его успех эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают коэффициентом 4.00. Следом за ним идет лидер общего зачета Кубка мира француз Кантен Фийон Майе. На него предлагается поставить за 5.00.

Замыкает тройку претендентов еще один представитель Норвегии Штурла Легрейд. Его успех также оценен в котировку 5.00.

На победу россиянина Александра Логинова можно сделать ставку с коэффициентом 10.0. Поставив на него 1000 рублей, вы можете выиграть 10 000 рублей в случае успеха биатлониста.