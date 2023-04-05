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Сегодня, 22:15

Olimpbet провела ребрендинг впервые за 10 лет

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Букмекерская компания Olimpbet впервые за 10 лет присутствия на российском рынке провела ребрендинг: обновила фирменный стиль, визуальную концепцию, шрифт логотипа, сочетания цветов.

В результате ребрендинга трансформировался основной символ — венок, введены новые графические элементы: восьмиугольная монета и героический маскот «Малыш Кэф». Новый логотип Olimpbet отражает ключевые ценности компании и ее пользователей. Коралловый цвет сменил привычный рубиновый, также к цветовой палитре добавились синий, зеленый и сочетание черного с золотым.

— При разработке нового логотипа мы провели глубокий анализ трендов, учитывали фидбэк наших клиентов. Новый стиль отлично адаптируется под разные каналы коммуникации и физические носители, это позволит бренду стать более заметным, — сообщила Анна Кулысова, бренд-директор Olimpbet.

По ее словам, дополнительные цвета ввели для разных направлений:

  • в единоборствах основным цветом стал черный — для вывода персоналий на первый план;

  • в киберспорте главный — насыщенный зеленый, он отсылает к яркой LED-подсветке компьютерных комплектующих;

  • для VIP-направления выбрано сочетание черного и золотого эти цвета подчеркивают премиальность предложения.

— Новые цвета сделают эмоции от спорта еще ярче, — добавила Кулысова.

— Новый стиль отражает нашу прогрессивность и глубокую приверженность миру спорта. Как букмекер мы постоянно стремимся к надежности и превосходному сервису, мы зарекомендовали себя как надежный партнер для игроков, спортивных команд и федераций. Уверен, что обновление фирменного стиля поможет усилить нашу позицию на рынке букмекерских услуг, — комментирует обновление Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

В качестве основного шрифта выбран жирный гротеск со сбалансированным негативным пространством — он удобен для набора крупных заголовков, делает их более активными и выделяющимися и заметен на любых носителях, связанных со спортивной жизнью.

Внедрение нового стиля будет постепенным, его использование планируется на российском рынке, а также на казахском, киргизском и в других регионах.

Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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