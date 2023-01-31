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«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз на матч Кубка лиги 31 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года
Артем Белинин
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Александр Исак.
Фото Global Look Press

31 января в ответном матче полуфинала Кубка лиги сыграют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
31 янв, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в успехе хозяев. Поставить на них можно за 1.42, это примерно 70% вероятности. Ничью оценили в 4.60 (19%), победу гостей — в 8.70 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

«Святые» почти спаслись в первом матче полуфинала. Если считаете, что в ответной встрече они не проиграют, оформите ставку за 3.00.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «сорок» почти предрешен и идет за 1.05, а вот у «Саутгемптона» шансов мало — котировка 12.0.

Улучшить коэффициент на победу «Ньюкасла» или добавить шансов «святым» можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.70, Ф2(+1) — за 2.23.

Первый матч получился вязким, в нем забили только один мяч. Поэтому эксперты сомневаются в результативности встречи: ТБ 2.5 идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

Аналитики верят в вариант «обе забьют — нет», коэффициент на него — 1.68.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «сорок» за 5.70.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

Как и в первом матче, в ответной игре ожидается «низ» по голам. Все просто — у «Ньюкасла» отличная оборона, они пропустили лишь однажды за последние 10 встреч во всех турнирах. «Святые» же забивают совсем мало голов (около одного за игру) и вряд ли способны доставить проблемы крепким защитникам «сорок».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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