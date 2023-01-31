«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз на матч Кубка лиги 31 января 2023 года
31 января в ответном матче полуфинала Кубка лиги сыграют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сорок».
Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в успехе хозяев. Поставить на них можно за 1.42, это примерно 70% вероятности. Ничью оценили в 4.60 (19%), победу гостей — в 8.70 (11%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.
«Святые» почти спаслись в первом матче полуфинала. Если считаете, что в ответной встрече они не проиграют, оформите ставку за 3.00.
Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «сорок» почти предрешен и идет за 1.05, а вот у «Саутгемптона» шансов мало — котировка 12.0.
Улучшить коэффициент на победу «Ньюкасла» или добавить шансов «святым» можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.70, Ф2(+1) — за 2.23.
Первый матч получился вязким, в нем забили только один мяч. Поэтому эксперты сомневаются в результативности встречи: ТБ 2.5 идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.
Аналитики верят в вариант «обе забьют — нет», коэффициент на него — 1.68.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «сорок» за 5.70.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон»
Как и в первом матче, в ответной игре ожидается «низ» по голам. Все просто — у «Ньюкасла» отличная оборона, они пропустили лишь однажды за последние 10 встреч во всех турнирах. «Святые» же забивают совсем мало голов (около одного за игру) и вряд ли способны доставить проблемы крепким защитникам «сорок».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2