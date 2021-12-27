27 декабря в 19-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

27.12.2021 | Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Юнайтед». На успех команды можно поставить с котировкой 1.48 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (21%), а победа «Ньюкасла» есть в линии за 7.00 (14%).

Ф1(+1.5) идет за 1.65, а Ф2(-1.5) — за 2.25.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ньюкасла» потенциальная выплата составит 7000.

Ставку «Ньюкасл» не проиграет» можно взять за 2.75.

Шансы «Ньюкасла» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 11.0.

Уверены, что «МЮ» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.55.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 0:2 в пользу «МЮ» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.50.

— ТМ 1.5 — 5.00;

— Обе забьют: нет — 2.08;

— Точный счет: 0:6 — 63.0.