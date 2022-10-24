«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 25 октября 2022 года
25 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды, которые пока не входят в топ-8 Восточной конференции, — «Нью-Джерси Девилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. Время начала — 2.00 мск. В России матчи НХЛ не показывают.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд примерно равные шансы на победу: успех хозяев в основное время доступен за 2.35, это примерно 41% вероятности. Выигрыш «Кэпиталз» можно взять за 2.60 (37%), ничья идет за 4.30 (22%).
Считаете, что победит команда Александра Овечкина? Ставка в 1000 рублей на успех гостей при благополучном исходе принесет 2600 рублей.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.90, Ф2(+1.5) — за 1.41;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.30, Ф1(+1.5) — за 1.34.
«Вашингтон» ни разу в этом сезоне не забрасывал меньше двух шайб: всего за шесть игр команда оформила 19 голов — это 12-й результат в лиге, причем «Кэпиталз» только на «Востоке» идут 12-ми. Индивидуальный тотал команды Овечкина больше 2.5 шайбы оценен в 1.58, ИТМ2 (2.5) — в 2.38.
«Нью-Джерси» отыграл пять матчей и забросил лишь 14 шайб. При этом «Девилз» тоже ни разу не забивали меньше двух голов, а в двух из последних трех встреч отличились четыре раза. ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.50, ИТМ1 (2.5) — за 2.60.
Общий ТБ 5.5 доступен за 1.56, ТМ 5.5 — за 2.50.
Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 25 октября 2022 года
Обе команды на старте сезона выиграли всего три раза и расположились вне топ-10 Восточной конференции. Правда, «Девилз» провели на матч меньше и победили в трех последних встречах, в которых забросили 10 шайб и пропустили лишь четыре. «Вашингтон» пока чередует удачные матчи с неудачными, но игры команды стабильно получаются результативными: «Кэпиталз» вместе с оппонентами всего раз в этом сезоне забросили меньше пяти шайб, а в четырех играх пробили отметку в семь точных бросков.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.56.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|14
|1
|2