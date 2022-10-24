25 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды, которые пока не входят в топ-8 Восточной конференции, — «Нью-Джерси Девилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. Время начала — 2.00 мск. В России матчи НХЛ не показывают.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд примерно равные шансы на победу: успех хозяев в основное время доступен за 2.35, это примерно 41% вероятности. Выигрыш «Кэпиталз» можно взять за 2.60 (37%), ничья идет за 4.30 (22%).

Считаете, что победит команда Александра Овечкина? Ставка в 1000 рублей на успех гостей при благополучном исходе принесет 2600 рублей.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.90, Ф2(+1.5) — за 1.41;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.30, Ф1(+1.5) — за 1.34.

«Вашингтон» ни разу в этом сезоне не забрасывал меньше двух шайб: всего за шесть игр команда оформила 19 голов — это 12-й результат в лиге, причем «Кэпиталз» только на «Востоке» идут 12-ми. Индивидуальный тотал команды Овечкина больше 2.5 шайбы оценен в 1.58, ИТМ2 (2.5) — в 2.38.

«Нью-Джерси» отыграл пять матчей и забросил лишь 14 шайб. При этом «Девилз» тоже ни разу не забивали меньше двух голов, а в двух из последних трех встреч отличились четыре раза. ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.50, ИТМ1 (2.5) — за 2.60.

Общий ТБ 5.5 доступен за 1.56, ТМ 5.5 — за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 25 октября 2022 года

Обе команды на старте сезона выиграли всего три раза и расположились вне топ-10 Восточной конференции. Правда, «Девилз» провели на матч меньше и победили в трех последних встречах, в которых забросили 10 шайб и пропустили лишь четыре. «Вашингтон» пока чередует удачные матчи с неудачными, но игры команды стабильно получаются результативными: «Кэпиталз» вместе с оппонентами всего раз в этом сезоне забросили меньше пяти шайб, а в четырех играх пробили отметку в семь точных бросков.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.56.