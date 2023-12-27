«Нью-Джерси» — «Коламбус»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года
В ночь на 28 декабря в НХЛ состоится матч между «Нью-Джерси» и «Коламбусом». Команды сойдутся на арене «Пруденшал Центр», стартовое вбрасывание назначено на 3:00 по московскому времени. В России матчи НХЛ официально не транслируют.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что победителем из этого противостояния выйдут «Дэвилз». На их успех в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (15%), триумф «Коламбуса» — за 4.20 (24%).
Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет пари за 2.25. Правда, «Блю Джекетс» не проиграли этому сопернику только раз в последних пяти встречах.
Эксперты предполагают, что команды забросят на двоих больше шести шайб: ТБ 6.5 идет за 1.82, ТМ 6.5 — за 1.98.
На то, что гости отличатся минимум трижды, котировка — 1.77. Если то же самое сделают хозяева, то 1.25.
Вариант «два и более гола в исполнении той и другой команды» доступен за 1.40. Если хотя бы один из соперников не отличится дважды, тогда пройдет ставка за 2.70.
Кто из россиян наберет очки в предстоящей игре? На результативное действие Воронкова котировка — 2.00, Марченко — 1.65, Проворова — 2.15, Чинахова — 2.65.
Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Коламбус»
Команды встречались всего 10 дней назад — «Нью-Джерси» не оставил сопернику шансов, победив 6:3 при довольно ощутимом превосходстве. Это была четвертая победа «дьяволов» в пяти последних матчах против «жакетов».
Против «Коламбуса» в предстоящей игре говорит не только этот факт, но и то, что на выезде команда Паскаля Венсана проиграла 11 из 15 предыдущих встреч. Думаю, этот фактор скажется на результате.
Рекомендуемая ставка: победа «Нью-Джерси» за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5