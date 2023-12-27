В ночь на 28 декабря в НХЛ состоится матч между «Нью-Джерси» и «Коламбусом». Команды сойдутся на арене «Пруденшал Центр», стартовое вбрасывание назначено на 3:00 по московскому времени. В России матчи НХЛ официально не транслируют.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что победителем из этого противостояния выйдут «Дэвилз». На их успех в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (15%), триумф «Коламбуса» — за 4.20 (24%).

Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет пари за 2.25. Правда, «Блю Джекетс» не проиграли этому сопернику только раз в последних пяти встречах.

Эксперты предполагают, что команды забросят на двоих больше шести шайб: ТБ 6.5 идет за 1.82, ТМ 6.5 — за 1.98.

На то, что гости отличатся минимум трижды, котировка — 1.77. Если то же самое сделают хозяева, то 1.25.

Вариант «два и более гола в исполнении той и другой команды» доступен за 1.40. Если хотя бы один из соперников не отличится дважды, тогда пройдет ставка за 2.70.

Кто из россиян наберет очки в предстоящей игре? На результативное действие Воронкова котировка — 2.00, Марченко — 1.65, Проворова — 2.15, Чинахова — 2.65.

Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Коламбус»

Команды встречались всего 10 дней назад — «Нью-Джерси» не оставил сопернику шансов, победив 6:3 при довольно ощутимом превосходстве. Это была четвертая победа «дьяволов» в пяти последних матчах против «жакетов».

Против «Коламбуса» в предстоящей игре говорит не только этот факт, но и то, что на выезде команда Паскаля Венсана проиграла 11 из 15 предыдущих встреч. Думаю, этот фактор скажется на результате.

Рекомендуемая ставка: победа «Нью-Джерси» за 1.65.

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